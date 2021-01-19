Люблю читати в «Порадниці» про вирощування кімнатних квітів, особливо ж, коли хтось ділиться власним досвідом. Хочу розповісти про рослину, яку дуже люблю. Це антуріум, яку, до речі, називають «чоловічим щастям». Цікаво також: те, що в цієї рослини називають квіткою, насправді є покривалом (обгорткою), всередині якого розміщується довгий початок із дрібних непоказних квітів.

Найчастіше покривало червоного кольору. Однак бувають також білі, рожеві, жовті, бузкові, з різноманітними плямами. На відміну від більшості інших квітів, антуріуми охоче цвітуть узимку, а деякі види – взагалі цілорічно. А ще в них красиві шкірясті блискучі листочки. До речі, важливо постійно підтримувати їх у чистоті та регулярно протирати вологою ганчіркою, а час від часу ще й влаштовувати душ. Дуже оригінальне листя має вид антуріум багаторозсічений – воно ніби розсічене на окремі промінці. Хто не знає, навіть не здогадається, що це – теж антуріум. Не менш оригінальне листя і в антуріума кришталевого, що має світлі, ніби кришталеві, прожилки. Одне слово, рослина дуже цікава.

«Чоловіче щастя» любить тепло, світлі, але не відкриті сонячні місця, та високу вологість повітря. Найкращі вікна для нього східні та західні. Дуже корисно раз на день обприскувати водою його повітряні корені. При цьому крапельки води не повинні потрапляти на квіти. Навіть узимку температура повітря в приміщенні, де росте цей теплолюб, не повинна опускатись нижче 15–17 градусів, у весняно-літній період – 22–28. Більш прохолодна температура потрібна хіба що антуріуму Шерцера, взимку його тримають при 12–14 градусах.

Однак найчастіше зустрічається антуріум Андре, що вирізняється майже цілорічним цвітінням. Зволожую свої антуріуми я помірно. Надмірна вологість може призвести до появи гнилі на кореневій системі. Через 20–30 хв. після поливу бажано зливати зайву воду, що стекла в піддон. Двічі на місяць підживлюю вазони комплексними мінеральними добривами. Рослина боїться перепадів температур, протягів та холодного вітру.

Розмножити антуріум найпростіше діленням куща, яке зазвичай роблю при пересадці. Ділю гострим ножем, місця зрізів припудрюю товченим вугіллям. Розділені молоді рослини певний час поливаю дуже обережно, оскільки при перезволоженні не приживуться. Також розмножую живцями, які вкорінюю у суміші піску з торфом, взятих у рівних частинах. Рослини раз на рік пересаджую, краще це робити у лютому-березні. Дорослі антуріуми можна пересаджувати раз на 2–3 роки. Для них готую таку землесуміш: листкова земля, хвоя сосни, торф, пісок (2:2:1:1). Утім, головне, щоб вона була пухка та добре пропускала повітря й воду.

На дно кладу трохи битої цегли. Важливо правильно висадити антуріум. Йому потрібні неглибокі, але широкі горщики, бо корені майже не заглиблюються в ґрунт. При посадці треба проявляти максимальну обережність, оскільки вони дуже ламкі. Також важливо пересаджувати в горщик, лише трохи більший за попередній. Будьте й обережні при роботі з ним: антуріум містить отруйні речовини, що подразнюють слизову оболонку. З роками в рослини відмирає нижнє листя, зверху поступово наростає нове, однак із часом вона втрачає декоративність. Верхівку можна зрізати й укорінити у воді або ґрунті.

Попри те, що кімнатні рослини зазвичай не використовують для зрізування, антуріум, можна сказати, є винятком із правил. Його квіти довго стоятимуть у вазі з водою. Хочте вірте, хочте ні, але вважається, що антиріум приносить своїм власникам фінансове благополуччя. Його дарують молодятам на міцну сім’ю. Попри те, що вазон нібито приносить щастя чоловікам, жінкам також допомагає, зокрема привабити чоловіка та гроші. Іноді антуріум «плаче», що в декого викликає різні припущення. Насправді ж через листя рослина виводить зайву вологу.

Христина САЛОМАЦЬКА. м. Львів.