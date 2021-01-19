Для випічки цього смачного і розсипчастого печива спеціальна форма не потрібна, воно розкочується вручну. За бажанням, можна «склеїти» по дві половинки печива вареним згущеним молоком або густим варенням — «шишки» вийдуть об’ємними.

На 15 штук:

* 100 г вершкового масла

* 90 г цукру

* 50 мл олії

* 1 яйце

* 270–300 г борошна

* 2 столові ложки какао

* 0,5 чайної ложки соди (плюс сік лимона або оцет)

* дрібка солі

* цукрова пудра (для прикраси)

Масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб розм’якшилося, викласти в миску. Додати цукор і сіль, розтерти виделкою до однорідності. Влити олію (без запаху), додати яйце, перемішати. Просіяти какао, розмішати. Соду погасити соком лимона або оцтом, додати в тісто, перемішати. Поступово всипати борошно (його може знадобитися трохи більше або менше), перемішати — повинно вийти м’яке тісто, яке не липне до рук та добре тримає форму. Покласти в пакет і залишити в холодильнику на 30 хв. Потім від тіста відщипувати невеликі шматочки і руками надавати овальної форми, злегка сплющуючи до товщини приблизно 2 см. Ножем зробити насічки по діагоналі — в один та інший бік. Перекласти на застелене пергаментом деко. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15–17 хв. Коли охолонуть, притрусити цукровою пудрою — так краще проявиться рельєфність.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.