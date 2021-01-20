Через підвищення мінімальної зарплатні ЄСВ зросте і для тих, хто працює на спрощеній системі оподаткування.

Тому ЄСВ для ФОП з 1 січня 2021 р. збільшиться з 1100 до 1320 грн на місяць, а з 1 грудня — до 1430 грн (22% від мінімальної зарплатні).

Для ФОП ІІ групи від «мінімалки» залежить і єдиний податок (20%), тож і він зросте — з 944,6 до 1200 грн на місяць.

Разом із тим, низка заходів на підтримку бізнесу на час карантину, схвалених у грудні 2020 р., стосується саме спрощенців.

ФОП І групи вже з грудня 2020 р. могли не платити ЄСВ. Податкові канікули для них також триватимуть із січня по травень цього року. Проте цей час буде зарахований до страхового стажу таких ФОП.

Нагадуємо, що суворий карантин, пов’язаний із пандемією коронавірусу, за рішенням Уряду, триватиме з 8 по 24 січня.