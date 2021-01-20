“Наші почуття вбиває побут” — часто можна почути це від багатьох подружніх пар. А можливо, вся справа в тому, що ми самі так вибудовуємо своє життя, не знаходячи в ньому місця для свята?

Отже, що можна зробити, коли грошей не вельми багато, а левову частку життя забирає робота, походи по магазинах, приготування їжі, прибирання, город, прання тощо? Важливо передусім подумати, скільки годин чи навіть днів на тиждень можете дозволити собі відпочивати й скільки грошей на це витрачати. Якщо виявиться, що грошей майже не лишається, знайдіть розваги, які фактично нічого не коштують. Ви здивуєтесь, як їх багато, особливо зараз, коли в багатьох є інтернет. Тримайте список недорогих або навіть безкоштовних способів відпочити та урізноманітнити сімейне життя.

1. Спільні прогулянки. Таке дозвілля вам абсолютно нічого не коштуватиме. Є можливість – гуляйте щодня. Якщо вільного часу мало – нехай це стане традицією у вихідні. Чом би не влаштувати пікнік у лісі замість перегляду телевізора?

2. Захоплення. Прекрасно, якщо ви обоє обожнюєте риболовлю, футбол або вишивання. Якщо ж хобі в кожного різні – не заважайте одне одному. І якщо чоловік вирушив на риболовлю, дружина в цей час може зайнятися тим, що до душі їй.

3. Перегляд фільмів. Візьміть за правило раз на тиждень влаштовувати домашній кінозал. А щоб не сваритись через вибір фільму – робіть це по черзі.

4. Зустрічі з друзями чи родичами. Купити гостинці, якщо йдете в гості, або відварити картоплю й почистити оселедець, коли чекаєте когось до себе, – погодьтесь, не так вже й дорого. Натомість вечір проведете у приємній компанії. Дуже зближує спільне приготування їжі: наприклад, зібратись із кумами, сусідами, разом наліпити пельменів або приготувати піцу, а потім повечеряти. Та зважаючи на нинішні карантинні обмеження, спочатку переконайтесь, що всі здорові!

5. Звичне робіть незвичним. Звичайна вечеря перетвориться на романтичну, якщо запалити свічки та поставити на стіл вазу з квітами. Чай пийте з красивого сервізу – і побачите, як зміниться атмосфера. Звичайна прогулянка стане цікавішою, якщо урізноманітнити її чашечкою кави чи невеличким перекусом на свіжому повітрі.

Зробіть сімейним ритуалом вечірній чай. По п’ятницях чи суботах кінець робочого тижня можна відзначити чимось солоденьким.

6. Шукайте можливості. Бажаєте відвідати цікаве місце, однак дорога на авто обходиться дорого? Скиньтесь грішми ще з кимось – і це коштуватиме вам удвічі дешевше. Житло гуртом зазвичай також винаймати дешевше. Любите смачно поїсти? Багато смачних і дешевих страв можна приготувати вдома. Наприклад, яблучну шарлотку чи смажену картоплю, або ж скориставшись нашими рецептами. Бажаєте гарно одягнутись? Для цього зараз є безліч секонд-хендів. Там можна знайти настільки оригінальні речі, що радість від їх придбання буде не меншою, ніж від нового одягу.

7. Робіть щось корисне і даруйте іншим радість. Психологи навіть радять щодня записувати такі «плюсики»: погодував птахів чи бездомних тварин, притримав двері незнайомій людині, зробив комплімент колезі, допоміг сусіду. Побачите, як згодом усе це відгукнеться сторицею.

8. Ставте спільну мету та будуйте спільні плани. Особливо ж на початку року.

9. Давайте одне одному відпочивати. Це особливо актуально в родинах, де є маленькі діти. Одна знайома нарікала: мати її чоловіка вимагала, щоб у вихідні їздив до неї в село. Дружина ж у цей час сиділа з малюком удома й зовсім не мала часу на відпочинок. Чоловік розривався між почуттям обов’язку перед матір’ю та постійно втомленою дружиною. Зрештою вона поклала цьому край: на поїздки до матері чоловіку були виділені суботи, а ось у неділю сидів із дитиною, тоді як дружина відвідувала своїх рідних чи подруг.

10. Настільні ігри. Пригадуєте, якими популярними кілька десятиліть тому були ігри в карти чи настільні? Останні, до речі, раніше малювали від руки. Зараз, певно, спостерігається перенасичення телевізором та ґаджетами, і таке дозвілля знову популярне. Деякі родини виділяють для цього навіть вихідні дні або свята. А вибір ігор настільки широкий, що можна обрати і для дітей, і для дорослих, і навіть родинні. Звичайна колода карт за якихось 10 грн також подарує позитивні емоції. Знаю чимало навіть заможних родин, які люблять таким чином проводити дозвілля.

Це – лише невеличка частина порад. Можливо, у вас є власні способи, як можна зробити життя цікавішим і насиченішим?

Христя МАЙСТРЕНКО.