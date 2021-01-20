Ягоди журавлини або журавлинний морс рекомендують вживати людям із підвищеним рівнем холестерину в крові для профілактики атеросклерозу та при серцево-судинних захворюваннях. Адже протерті плоди журавлини не лише знижують рівень «поганого» холестерину в крові, а й підвищують рівень «хорошого».

Ягоди розім’яти, помістити в марлю та віджати сік. Вичавки журавлини залити водою з розрахунку 100 г плодів на 3/4 л води, поставити на вогонь і довести до кипіння. Процідити, додати раніше отриманий свіжий сік і за смаком цукор або мед. Морс зберігати в прохолодному місці.