Для вирощування на підвіконні цибулі на перо краще віддати перевагу пластиковим, не паперовим лоткам з-під яєць. Упаковку розділяють на дві частини, відділивши верхню та нижню. У нижній дно кожної комірки для яєць відрізають. Кришка лотка тепер буде своєрідним піддоном, у який наливатиметься вода.

Зверху на неї установлюють нижню частину, у кожну комірку якої поміщають по цибулині. Але перед тим слід покласти поперек кришки по олівцю чи іншій перекладині: одну зліва, другу – справа. Для надійності їх фіксують скотчем. Денце кожної цибулини має опинитись у воді.

А щоб при вирощуванні зелені не утворювалось неприємного запаху, стежте, щоб води торкались лише корінці, а не цибулини.

До речі! Щоб перо росло краще, перш ніж ставити на вигонку, цибулини на годину замочують у 40-градусній воді.

Надалі регулярно доливайте воду в піддон.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.