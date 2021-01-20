У цій здобі дві начинки: мак, перетертий з цукром, та товчені волоські горіхи зі згущеним молоком. Рецепт куми настільки вивірений і добре роз’яснений, що виходить із першого разу.

З цієї порції можна зробити один великий коровай. А може вийти два середні завиванці (тоді тісто, яке підійшло, ділити на два, а потім кожен шматок ще на два).

Тісто:

* 50 г живих дріжджів (або пакетик сухих)

* 0,5 л молока

* 2 яйця

* 100 г вершкового масла

* 70 г олії

* 1 склянка цукру

* 1 чайна ложки солі

* близько 1 кг борошна

Для начинок:

* 480 г згущеного молока,

* 1 склянка горіхів

* 1 склянка маку

* цукор за смаком

Для опари дріжджі подрібнити і засипати ложкою цукру, дати постояти 10 хв. Влити до них тепле молоко і, додавши борошно, замісити тісто, як густа сметана. Присипати борошном, а на ньому написати хрест (так знаючі люди дотепер працюють із тістом, бо це хліб Божий). Прикрити розчин рушником і відставити на 40 хв.

В розігріте масло влити олію, додати збиті виделкою яйця з цукром. Посолити і все це влити в тісто. Підсипаючи просіяне борошно, замісити густе тісто, котре не має липнути до рук. Присипати борошном, знову позначити хрест, накрити рушником і чекати 40-45 хв.

Для начинки на кавомолці перемолоти мак і трохи додати кип’ятку, перемішати, щоб вийшла однорідна маса, але не рідка. Прикрити мак кришкою і відставити у бік — нехай упариться. Горіхи ж викласти на дошку і подрібнити качалкою. З’єднати зі згущеним молоком. До маку додати цукор, перемішати.

Розділити тісто на дві половини і розкачати коржі. Змастити один маком з цукром, другий — горіхами зі згущеним молоком. Кожен корж скачати рулетом і викласти на дошку, присипану борошном, щоб не прилипло. Тоді обидва рулети накидати один на одного (переплести), згорнути в коло і викласти в круглу форму, застелену пергаментом і змащену олією. Пирогам дати постояти 20-30 хв., щоб підросли. Змастити завиванець яйцем і випікати у духовці при 180 градусах 40-50 хв., але все залежить від духовки (пробувати дерев’яною шпикачкою, чи спеклося).

Готувала Людмила Опанасенко.