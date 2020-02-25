Бувають ситуації, коли терміново потрібні якісь ліки, але їх неможливо знайти в купі препаратів. Незручно зберігати медикаменти в одному великому місці (наприклад, в ящику стола або коробці). І лише розділивши коробку на відсіки, можна легко знайти ліки за першої необхідності.

ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ

велика картонна коробка

4–6 картонних пакетів з-під молока (соку) ємністю 1 л

Перший крок до порядку — розділити всі ліки за категоріями. Комусь достатньо 2–3 категорій: «для дітей», «для дорослих», «перша допомога». А у літніх людей, які страждають хронічними захворюваннями, аптечка велика. Тому їм зручно розділити домашню аптечку на такі категорії: «від серця», «від тиску», «заспокійливі», «від температури», «проносні», «при травмах» тощо. Розріжте картонні молочні пакети по висоті ящика — це будуть відсіки, у кожен з яких розкладіть ліки залежно від категорії. Ліки поставте у вертикальному положенні — так вони займатимуть менше місця і буде добре видно назви. Але якщо зверху на упаковці не написано назви, напишіть самі, щоб все легко знаходилося. Таблетки без коробочки-упаковки (у блістерах, пакетиках) зберігайте разом з інструкцією, перетягнувши резинкою.

Картонну коробку потрібно взяти такого розміру, щоб усі відсіки-пакети в неї помістилися, і не довелося ставити один на одного або зберігати частину з них в іншому місці. Для зручності обов’язково підпишіть кожну категорію, щоб одразу розуміти, яка група ліків у ній знаходиться. Так буде зручно не лише вам, а й у разі невідкладної допомоги, якщо попросите дітей чи онуків знайти потрібний препарат.

Бережіть себе і будьте здорові!