Синдром неспокійних ніг — це функціональний розлад. Серйозної проблеми для нервової системи немає, але він може спричинити тривале недосипання, хронічне безсоння. А це призводить до швидкої стомлюваності та невмотивованої дратівливості. Перед засипанням або уві сні в людини починаються болі, печіння, поколювання, тремтіння, з’являється відчуття стиснення ніг, дуже хочеться ними поворушити. Коли ворушить, біль минає. Потім все починається знову, й це дуже виснажує.

Захворювання часто приймають за проблеми з суглобами або варикозне розширення вен. Діагноз ставить лікар лише після виключення серйозних захворювань периферичної нервової системи. Уточнити його допомагає полісомнографія — дослідження, під час якого пацієнт спить з прикріпленими до тіла датчиками, що фіксують процеси роботи його нервової системи та мимовільну фізичну активність.

Синдром неспокійних ніг передається у спадок, або може бути спричинений іншими серйозними захворюваннями, такими як діабет, ниркова недостатність, травми хребта, анемія, хвороби щитоподібної залози. Найчастіше його причиною стають нестача в організмі заліза, магнію, вітамінів групи В, зневоднення, вживання алкоголю, кави, ліків, куріння.

Наявність синдрому неспокійних ніг є сигналом до лікування. Важливо усунути не лише симптоми, а й саму його причину захворювання. Здебільшого синдром минає після простих змін способу життя. Що можна зробити самостійно:

Звести до мінімуму вживання тютюну та алкоголю. Виключити з раціону каву і чай. Перед сном здійснювати прогулянки на свіжому повітрі. Займатися фізкультурою. Робити самомасаж ніг, розтирання. Приймати теплий душ.

Якщо людина самостійно не може впоратися з синдромом неспокійних ніг, їй слід звернутися до лікаря-невролога, який може призначити препарати заліза, знеболювальні, протисудомні, заспокійливі, снодійні і навіть антидепресанти.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.