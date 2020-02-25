Наприкінці зими можна висівати на розсаду насіння садової суниці. Для багатьох такий спосіб розмноження незвичний, однак має переваги. Кущики виростають здорові, не уражуються вірусами, грибками. Щоб сіянці були міцнішими, перед посівом насіння стратифікують: кладуть у банку і ставлять на 2 тижні в холодильник. По тому для швидшого проростання за 3 дні до посіву замочують у слабкому розчині марганцівки в блюдці. Набубнявіле насіння висівають.

На дно ємкості для дренажу насипають шар дрібного гравію завтовшки 1–2 см, а потім ґрунтосуміш із дернової землі, піску й торфу (2:1:1). Зволожують, розкладають пінцетом на поверхні насіння, злегка притискають до землі, не засипаючи. Накривають ємкість склом або плівкою і ставлять у тепле світле місце. До появи сходів температура має бути 23–25 градусів. Вони з’являться за 20–25 днів. Тоді накриття знімають (спочатку ненадовго, щоб сіянці звикли до сухого повітря). Важливо стежити за вологістю в контейнері: надмір вологи може спричинити появу плісняви, що знищить сіянці. Температуру знижують до 15–17 градусів. Розсаді треба багато світла, тож її вирощують на найкраще освітленому підвіконні, за необхідності досвічують. Для отримання хорошої розсади кущики потребують 14-годинного світлового дня. Поливають так, щоб вода не потрапляла на них, — шприцом чи піпеткою.

Коли з’явиться 3–4 справжні листочки, сіянці розсаджують в окремі стаканчики. Перед пікіруванням рясно поливають. Виймають паростки не за стебло, а за сім’ядолі, щоб не обламати. При пересаджуванні не заглиблюють — сердечко з листочками має бути над землею. У квітні починають загартовувати: спочатку 1–2 год., потім довше. У травні, коли температура становитиме 15–17 градусів, висаджують у відкритий ґрунт. На той час на кущиках має бути 5–6 справжніх листочків. Не висаджують там, де доти росла суниця. Хороші попередники — бобові, морква, селера. Паростки заглиблюють до верхівкової бруньки. Відстань між рослинами на грядці — не менш як 30 см. У перший рік бажано не давати суниці плодоносити -– нехай набирається сил.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.