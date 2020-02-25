Для мішечків можна готувати млинці за вашим улюбленим рецептом. Головне, щоб вони були тонкі та без дірочок. Наприклад, можемо запропонувати рецепт тіста на молоці. Готові мішечки перев’яжіть пір’їнкою зеленої цибулі або гілочкою петрушки — вийде по-справжньому святково.

МЛИНЦІ:

500 мл молока

2 яйця

2 столові ложки олії

столова ложка цукру

200 г борошна

чверть чайної ложки солі

НАЧИНКА:

0,5 кг відвареної курячої грудки

250 г печериць

150 г жирної сметани

чайна ложка борошна (без верху)

середня цибулина

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

половина пучечка зеленої цибулі (петрушки)

Для млинців яйця збити з цукром і сіллю. Додати олію, перемішати. Влити молоко. Добре перемішати. Всипати борошно. Перемішати вінчиком. Сковороду добре розігріти, трохи змастити олією. Тонким шаром розподілити тісто на сковороді. Смажити з обох боків до рум’яності. Щоб млинці вийшли ще м’якішими, радимо змащувати кожен вершковим маслом.

Для начинки на олії посмажити до золотавості нарізану дрібними кубиками цибулю. Гриби нарізати пластинками, додати до цибулі, смажити до красивого рум’янцю. М’ясо нарізати середніми кубиками, додати до грибів. Сметану розтерти з борошном, викласти в сковороду. Перемішати всі продукти, посолити, поперчити. Тушкувати все разом 5–7 хв.

Для мішечків у центр кожного млинця викласти 2 столові ложки начинки. Зібрати краї млинця до центру і зав’язати пір’їнкою зеленої цибулі або гілочкою петрушки.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.