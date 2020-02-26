Зазвичай розсаду перцю вирощують без пікірування. Однак якщо зробите це, так само отримаєте хороший урожай. Просто його коренева система дуже повільно відновлюється, що впливає на загальний розвиток рослин. Тому головне — пікірувати правильно.

Пікірують сіянці перцю після появи першого справжнього листка. Найголовніше — не пошкодити кореневу систему. Тому спочатку їх добре поливають, а потім обережно виймають. При пересадці перець слід висадити на таку саму глибину, на якій він ріс. Дуже важливо також, щоб корінець не загнувся у ґрунті й не був закручений проти годинникової стрілки. Це значно гальмує розвиток розсади. Тому паросток спочатку опускають у ямку, присипають злегка землею, а потім трохи витягують вгору, щоб корінчик вирівнявся.

Катерина ОКУНЬ.