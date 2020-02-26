Найчастіше болючі виразки в кутиках губ (ангулярний стоматит, ангуліт, хейліт) спричиняють стрептококи, стафілококи, деякі різновиди грибів (мікози), передусім кандидозні, а також герпетичні та венеричні інфекції.

Для успішного лікування лабораторно визначають вид мікроорганізмів. Нерідко агентами уражень бувають кілька видів. Відповідно призначають медикаментозні засоби. Перебіг захворювання полегшують промивання 3-процентним перекисом водню, 0,2-процентними розчинами фурациліну, хлоргексидину (продаються в аптеках) або міцними настоями і відварами вільхових шишок, дубової кори, арніки, ромашки. Декому допомагають метилурацилова або тетрациклінова мазі.

Заіди також з’являються на тлі стресових ситуацій і погіршення нервової регуляції органів шлунково-кишкового тракту, розвитку гастриту й коліту. Крім того, їх виникнення спричиняє авітаміноз, зокрема дефіцит в організмі вітаміну В 2 (рибофлавін), зміна прикусу, цукровий діабет, тривале лікувані гормональними препаратами, антибіотиками, цитостатиками, а також гастро-езофагеальний рефлюкс — мимовільне затікання або закидання шлунково-кишкового вмісту в стравохід, а звідти — у ротову порожнину.

Ось чому починайте лікуватися лише після лабораторних аналізів мазка з місця ураження, обстеження системи травлення й зняття психологічно травмувальних чинників (хронічний стрес) із застосуванням заспокійливих засобів.

Катерина БЕЗВЕРШЕНКО, лікар-дерматолог, кандидат медичних наук.