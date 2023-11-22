Дуже поширений у давнину, нині такий паркан є досить цікавим елементом ландшафтного дизайну в садибі. Виготовити його можна самостійно, дотримуючись декількох кроків.

ОСНОВА

Для цього використовують кілки, що вертикально вбивають у ґрунт на приблизно однаковій відстані, а також прути для плетіння. Якщо використовуватимете дерев’яні кілочки, то це істотно зменшить термін служби вашого тину, адже дерево швидко псується. Краще взяти металеві прути чи старі труби. Така основа міцна та довговічна, але може мати неестетичний зовнішній вигляд. Тому можна пофарбувати її в колір вербової лози. Якщо використовуєте порожню трубу, закрийте верхівку дерев’яною заглушкою.

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Якщо все ж таки берете дерев’яні кілки, обов’язково після заготівлі обробіть їх антисептиком. Крім того, необхідно створити дренажну траншею на тому місці, де розташовуватиметься тин, і замість звичайного ґрунту використовувати пісок, що допоможе уникнути гниття за рахунок швидкого відведення води.

ІНСТРУМЕНТИ

Для плетіння тину знадобляться такі інструменти:

ножиці потрібні для обрізування та вирівнювання матеріалу;

кліпси або скоби допоможуть утримати матеріал на місці під час плетіння;

гачок використовують для протягування матеріалу через вузли або отвори;

молоток — для виправлення нерівностей;

лопата та земляний бур необхідні для встановлення стовпчиків.

Для надання міцності тину також потрібні мотузки або стрічки, які надійно закріплюватимуть кінці матеріалу.

РОЗМІТКА

Наступним кроком буде розмітка плетеної огорожі. Її проводять залежно від товщини прутів, які використовуватимуть для плетіння. Вам необхідно самостійно визначити відстань встановлення стовпів. Найчастіше дотримуються пів метра. Перед розміткою обов’язково спробуйте гнути лозу, поекспериментуйте з майбутнім парканом, щоб не помилитися, бо потім міняти щось буде вже запізно.

УСТАНОВЛЕННЯ ПРУТІВ

Найкращим варіантом буде скріпити кінцеві прути у верхній частині. Для цього можна використовувати дріт. Перед початком плетіння добре вимочіть прути — це додасть їм гнучкості, у вас буде можливість щільніше їх сплести. Оптимальна висота такого тину — 70 см.

ЯК ОБРАТИ МАТЕРІАЛ

Найкращим матеріалом є верба або ліщина. Але не всі чагарники, навіть схожі за зовнішнім виглядом, скажімо, на вербу, підходять для плетіння тину. Серцевина лози в них досить крихка, що суттєво зменшує термін експлуатації такого тину.

ЗАГОТІВЛЯ ПРУТІВ

Якщо створюєте велику огорожу, то краще заготовляти прути товщиною до 3 см. Для невеликої декоративної підійдуть і до 2 см завтовшки. Вербові прути заготовляють восени або ж навесні. У цей період ожна вибрати найбільш прямі та рівні, оскільки на них відсутнє листя. Прути слід добре просушити. Тож саме на часі заготовити необхідний матеріал.

ТЕХНІКА ПЕРЕПЛІТАННЯ ЛОЗИ

Вона полягає в тому, щоб з’єднати прути між собою, утворюючи міцну та стійку структуру. Почніть з одного кінця матеріалу та оберіть його як основу. Решта матеріалу буде використана для плетіння навколо цієї основи. Візьміть невеликий пучок нового матеріалу й покладіть під чи навколо основи. Оберіть техніку переплітання (наприклад, венеційська, французька тощо). Якщо використовуєте венеційську, то пропускайте новий матеріал над, а потім під основою, чергуючи ці кроки. Якщо французьку, то пропускайте новий матеріал із обох боків основи, змінюючи напрямок переплітання. Після кожного кроку притискайте матеріал до основи. Це забезпечує міцність і стійкість плетіння. Коли пучок матеріалу закінчується, прикріпіть новий, прокладаючи його навколо основи, і продовжуйте плетіння. Коли досягнете бажаної висоти чи довжини тину, зафіксуйте кінці матеріалу стрічкою, клеєм, нитками чи іншими засобами. Після завершення основної структури можна обрізати нерівності та надати тину більш охайного вигляду.

ФАРБУВАННЯ

Для цього можна використовувати розчин марганцівки, морилку, залізний купорос, а також різні лаки (краще матові). Врахуйте, що при фарбуванні прути необхідно очищати від кори.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.