Новий експериментальний урядовий проєкт, що стартував в Україні, дає змогу учасникам бойових дій і громадянам, які отримали інвалідність через війну, безоплатно пройти професійне навчання, повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це сучасні заклади освіти, які навчають актуальних на ринку праці робітничих професій.

Наразі вони діють у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Одеській, Львівській, Рівненській, Сумській та Івано-Франківській областях. Навчання проводиться за 95 робітничими професіями та 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації й триває до 6 місяців. Навчатися можна на денній чи вечірній формі або ж дистанційно.

Подати заявку на участь можна за цим посиланням: https://edveteran.dcz.gov.ua/

Після завершення навчання учасники отримають документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.