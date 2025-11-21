Маю чималий виноградник і трохи навіть продаю. Хочу поділитись з читачами улюбленої газети, як транспортую грона на далекі відстані або пересилаю поштою. Гадаю, мій досвід знадобиться і вам, якщо збираєтесь почастувати знайомих, котрі живуть далеко, або ж маєте необхідність перевезти виноград із дачі додому.

Отже, для перевезення годиться виноград із восковим нальотом на ягодах. Місткість ящиків для транспортування не повинна перевищувати 5–6 кг. У стінок ящика мають бути просвіти шириною в 1 см для того, щоб всередину могло потрапляти повітря.

Дно й бічні стінки я встеляю обгортковим папером. Він згодиться і щоб покрити виноград зверху. Грона не повинні здавлювати одне одного. Але при цьому і просвітів між ними бути не повинно, оскільки під час транспортування вони будуть переміщатись. Чим заповнюю просвіти? Дрібними відрізками грон. Після укладання обережно набиваю планки верхньої кришки ящика.

При транспортуванні винограду на довгі відстані грона можна пересипати тирсою листяних порід — вона має бути без запаху. Я радив би перед тим попередньо тирсу пропарити та ретельно просушити. Дно та стінки ящика також встилаю папером. Потім на дно насипаю тирсу шаром в 2 см. На тирсу укладаю один ряд винограду. Після цього грона вкриваю тирсою шаром в 1,5–2 см, а зверху другий ряд грон — і так далі. При укладанні грон злегка постукую по ящику, щоб тирса щільно заповнила проміжки між ними. Верхній шар накриваю папером і кришкою.

Василь ГРАБЧАК. Закарпатська обл.