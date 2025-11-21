Ви не раз відповідали на різні запитання щодо спадщини. А мене ось що цікавить: що станеться із майном людини, котра начебто не має родичів, які б його успадкували, кому воно дістанеться, або ж вона не залишила по собі заповіту?

Маргарита.

Процедура спадкування регулюється нормами чинного законодавства і має чітко визначений порядок, наголошують у Мін’юсті. Вона охоплює підстави для набуття спадщини, умови, строки її прийняття, а також наслідки у випадку її неприйняття.

На практиці трапляються ситуації, коли заповіт відсутній, немає спадкоємців за законом, або ж вони відмовилися від прийняття спадщини. У такому разі спадщину визнають відумерлою та передають у власність територіальній громаді.

* Хто може подати заяву до суду про визнання спадщини відумерлою, визначено ст.1277 Цивільного кодексу.

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходженням основної частини рухомого майна зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

У разі, якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.

Кредитор спадкодавця, власники або користувачі суміжних земельних ділянок. Заяву про визнання спадщини відумерлою може також подати кредитор спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення — власники або користувачі суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Особи, які мають право або зобов’язані подати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на одержання зі Спадкового реєстру інформації про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину.

Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до ст.1283 цього Кодексу

Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу її відкриття (ст.1277 ЦК).

* Кому переходить у власність

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходженням основної частини рухомого майна.

Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до ст.1231 цього Кодексу. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною з них (ст.1277 ЦК).

* Право спадкоємця на майно, що перейшло громаді

Відповідно до ст.1280 ЦК якщо майно, на яке претендує спадкоємець, котрий пропустив строк для прийняття спадщини, перейшло як відумерле до територіальної громади і збереглося, спадкоємець має право вимагати його передання в натурі. У разі його продажу він має право на грошову компенсацію.