Прикрашаючи оселю до свят, не забудьте про вікна. Адже недарма їх вважають очима будинку. Красиво прибрані до Нового року вони привернуть увагу перехожих і дадуть усім зрозуміти: у ваш дім прийшло свято. Адже, на відміну від кімнат, ваші вікна оцінять і сторонні люди.

Перш ніж декорувати вікно, його потрібно підготувати. Передусім помити, за потреби підремонтувати. Адже зламані ручки, облуплена фарба, бруд псують враження навіть від найвишуканіших прикрас.

Найпростіший спосіб прикрасити вікна — підвісити чи наклеїти на скло паперові сніжинки. І не поспішайте відкидати цю ідею лише тому, що вона занадто проста. З паперу можна створити справжні ажурні дива. Та й папір можна взяти не звичайний, а кольоровий, фольгований, гофрований. Чудово підійдуть для виготовлення сніжинок серветки, особливо з візерунками. Урізноманітнити декор можна паперовими чи картонними місяцем та зірочками.

Ще один спосіб — розписати вікна розведеним у воді зубним порошком. Краса таких вікон залежатиме від майстерності господаря, бо вправний художник може позмагатися за вмінням створювати візерунки на склі із самим Дідом Морозом. Легко і просто малювати на склі вітражними фарбами, які продають у магазинах канцтоварів.

Щоб полегшити роботу, можна скористатись паперовими шаблонами, з допомогою яких нанести малюнок. Або ж взяти картинку, що сподобалась, і прикріпити її з зовнішнього боку вікна. З внутрішнього обвести контури й зафарбувати. Потім картинку зняти.

Один із важливих атрибутів Нового року — свічки. Їх у гарному вишуканому підсвічнику можна поставити на підвіконні. Подбайте лише, щоб вогонь був якомога далі від штор та інших легкозаймистих речей. Хоч надувні кульки не вважають суто новорічним атрибутом, але вони також додають настрою. На них можна нанести клей та притрусити конфетті, блискітками, дощиком. Найменший вітерець з вікна змушуватиме їх злегка погойдуватись.

Прикрасити вікно у природному стилі можна хвойними гілочками. До них додають шишки, кетяги горобини, невеличкі ялинкові прикраси. Не так давно ми запозичили моду прикрашати до новорічних свят оселі вінками із хвойних гілок. Їх можна повісити на двері, стіни, вікна. Якщо умієте в’язати гачком — виплетіть сніжинки і навіть гірлянди. Такі прикраси слугуватимуть багато років.

Якщо у вас є кімнатні хвойні рослини (туя, араукарія, кипарисовик), вони також можуть стати чудовою окрасою підвіконня, особливо якщо прикрасити їх дощиком. Зрештою, підвіконня можна просто декорувати невеличкою новорічною композицією.

Святкового настрою додасть електрична гірлянда. З нею оселя нагадуватиме казковий новорічний будиночок. Їй, до речі, можна надати будь-якої форми, приміром, ялинки.

У старих вікнах рами можна розкрутити та покласти всередину вату, що імітуватиме сніг, а поверх неї — що завгодно: цукерки, мандарини, дощик, конфетті. Вата, до речі, ще й виконуватиме роль утеплювача, не даючи холодному повітрю проникати крізь шпарини.

Карниз на вікнах можна прикрасити дощиком, намистом, яке красиво звисатиме, невеличкою електричною гірляндою. Крім того, до нього можна підвісити різноманітні прикраси. Приміром, якщо прив’язати кілька дзвіночків, бантиків, цукерок чи горішків на нитках різної довжини, загорнутих у фольгу, — вже буде оригінальним декором.

Дзвіночки можна виготовити власноруч зі звичайної пластикової пляшки. Обережно відріжте верхню частину, щоб утворився рівний край, і пофарбуйте її акриловими фарбами. За бажанням нанесіть візерунок. Якщо край вийшов не надто рівним — обклейте його смужкою мережива чи дощику. У кришечці зробіть отвір та протягніть крізь нього мотузку. Щоб приховати шийку та кришку, зав’яжіть на цьому місці великий бант. Прикраса готова!

Не зайве прикрасити і штори. Для цього можна виготовити з паперу різноманітні паперові аплікації у вигляді зірочок, місяців, дзвіночків, сніжинок, ялиночок тощо.

Катерина ОКУНЬ.