Із 12 страв, які мають бути на Різдвяному столі у Польщі, обов’язково знайдеться місце і традиційному маковцю. Щоб маковець вийшов ідеально рівним, його випікають загорнутим у папір для випічки.

ТІСТО:

500 мл молока

50 г свіжих дріжджів

1–1,2 кг борошна

2 яйця

150 г вершкового масла

150 г цукру

неповна чайна ложка солі

2 чайні ложки ванільного цукру

МАКОВА НАЧИНКА:

250 г маку

100 г цукру

столова ложка вершкового масла

цукрова пудра для присипки

У теплому молоці розвести 2 чайні ложки цукру і дріжджі. Додати 500 г борошна, перемішати. Поставити в тепло, через 30 хв. дріжджі почнуть «грати». У готову опару додати сіль, цукор і ванільний цукор. Додати м’яке масло. Ввести яйця, перемішати. Всипати борошно, що залишилося, замісити тісто. Воно не повинно бути крутим і прилипати до рук. Знову поставити в тепло на 50–60 хв.

Для начинки мак у каструльці залити окропом — трохи, щоб прикрити мак. Залишити на 10–15 хв. — за цей час мак частково вбере воду. Поставити на плиту, додати цукор і проварити на невеликому вогні близько 5–7 хв. Ретельно розтерти мак до утворення молочка (у ступці, блендером або тричі на м’ясорубці). Додати розтоплене масло, розтерти.

Тісто підросло і збільшилося мінімум удвічі. Розділити на 2 частини, розкачати на прямокутники 5–7 мм завтовшки. Викласти макову начинку, не доходячи 2–3 см до країв. Згорнути рулети, краї притиснути. Загорнути кожен рулет у папір для випічки, щоб вийшли не тугі згортки (залишити зверху приблизно 2 см вільними). Перекласти рулети на сухе деко. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 40–45 хв. Розгорнути маковці, дати охолонути, накривши рушником. Щедро притрусити цукровою пудрою.

Готувала і фотографувала Діана ШЕПЕЛЬ.