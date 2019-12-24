Недаремно кажуть: у всьому має бути міра. Не виняток і чаркування. Майте на увазі, що алкоголь починає всотуватися в кров через 7—10 хв. Тому не треба піддаватися спокусі під дією імпульсу «щось мене не бере».

За всіма правилами етикету і взагалі загальнолюдськими нормами людина повинна триматися меж здорового глузду. І саме надмір ужитих алкогольних напоїв здатен вивести за ці межі.

Одне слово, намагаймося лишатися тверезими, пам’ятаючи про збереження свого реноме, авторитету, чому неодмінно зашкодить втрата контролю над собою через надмір спиртною.

Коли ж найприкріше все-таки сталося, то для витвереження треба випити склянку холодної води з 5—7 краплями нашатирного спирту (10-процентний розчин аміаку). Якщо ж, не розрахувавши свої можливості, людина, як мовиться, «відключилася», то потрібне вже втручання лікаря. Адже стан алкогольного отруєння загрозливий для життя. Тож не слід керуватися принципом «нехай проспиться». Якщо немає змоги отримати консультацію лікарів, можна самотужки спробувати привести бідака до тями. Покладіть його на тверду поверхню, розстібніть верхні ґудзики коміра, забезпечте притік свіжого повітря, дайте вдихнути випари того ж таки нашатирного спирту. Ще є один спосіб вивести п’яного з непритомності: станьте в узголів’я постраждалого й обома долонями інтенсивно розітріть його вуха.

Витвереженню також сприяє суміш з 1—2 яєчних жовтків та меленого перцю, куди можна додати 30—50 крапель корвалолу або спиртової настоянки м’яти. Не зайве перед прийомом цього «коктейлю» штучно викликати блювання, аби звільнити шлунок від алкоголю.

А кава, міцний чай лише додадуть навантаження на серце, печінку, нирки.

Оксана МАХАНЬКОВА, сімейний лікар.