Кожен по-своєму сприймає процес вручення подарунків. Для когось це данина традиції, для інших — потреба душі чи прояв ввічливості. Однак у будь-якому разі зазвичай про подарунки для родичів і друзів ми починаємо клопотатися незадовго до початку зимових свят, завдаючи відчутного удару по власному бюджету. Насамперед проблема в тому, що доводиться купувати одразу кілька подарунків.

Не треба забувати і про інші витрати, зокрема на продукти для святкового столу чи заплановану подорож, скажімо, в Карпати. Як наслідок, щороку витрачаємо чимало грошей, аби належно зустріти Новий рік та Різдво.

Однак насправді розв’язати проблему не так уже й складно. Головне — пам’ятати приказку, що сани готують улітку. Так само й підготовку до новорічних свят починайте заздалегідь. Наприклад, італійці це роблять мінімум за півроку до Різдва, тож устигають зібрати все необхідне без зайвої метушні й надмірних витрат. Адже купувати один-два подарунки щомісяця — дешевше і не так позначається на сімейному бюджеті, ніж коли за раз витратите на них увесь місячний оклад. Зрештою, в останні передноворічні дні необхідний товар може бути дефіцитним і в кращому разі за нього доведеться значно переплатити, а в гіршому — взагалі не знайти на магазинних полицях.

Не менш важливо скласти список подарунків, обов’язково вказавши їх приблизну вартість. Так легше контролювати витрати. Не зайве й записати: що, кому, коли дарували. Це допоможе визначатися з презентами наступного разу та уникнути ситуації, коли кілька років підряд близькій людині вручають схожі подарунки.

Будьте обачні передноворічної пори щодо акційних пропозицій та грудневих знижок.

Є багато технологій маніпуляції підсвідомістю, з допомогою яких покупця змушують, окрім потрібного товару, придбати на додачу цілу купу всілякого мотлоху. Тож уважність і дотримання двох основних правил під час новорічного шопінгу — запорука уникнення зайвих витрат.

По-перше, йдіть по магазинах лише добре попоївши. Відомо ж бо, що на голодний шлунок усе видається однаково хорошим та потрібним — незалежно від того, чи йдеться про продукти харчування, одяг, побутову техніку, іграшки… По-друге, не беріть із собою кредитних карток, бо конкретна сума готівки в гаманці обмежує кількість покупок, а «кредитка», навпаки, дає хибне уявлення про бездонність коштів на рахунку. Без чіткого уявлення про витрати новорічний шопінг може легко вийти з-під контролю.

Звісно, ці правила комусь можуть видатися наївними, однак їх дієвість не викликає сумнівів. Зрештою, найчастіше саме елементарні, всім добре відомі (а отже, нібито не варті уваги) способи впливу на покупців приносять власникам магазинів великі гроші.

Що ж до подарунків — то не намагайтеся стрибнути вище голови, витрачаючи на них більше, ніж можете собі дозволити. Краще хай вони будуть недорогими, однак від щирого серця.