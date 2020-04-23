Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття встановило мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення у розмірі 1000 грн. для осіб, зазначених у ч.2 ст.22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

На допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі мають право:

– застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 ст.40, статтями 41 і 45 КЗпП, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами;

– особи, зазначені у ч.2 ст.6 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

– особи, зазначені в абз.3 ч.4 ст.7 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».