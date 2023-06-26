Держмолодьжитло суттєво оновило механізм іпотечного кредитування молоді, змінивши Порядок надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла.

Кредитування здійснюється на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2023 роки та на підставі постанови Кабміну №488 від 11 травня 2011 р., за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, сформованого Міністерством розвитку громад і територій України.

Хто може претендувати:

молода сім’я громадян України, де вік кожного з подружжя — до 35 років включно (або одинокі молоді громадяни такого ж віку);

сім’я (чи одинокі молоді громадяни), де чоловік або дружина є вченим віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук за умови, що вік іншого з подружжя не перевищує 35 років включно;

претендентом подана та зареєстрована заява-анкета;

особа, що претендує на кредит, перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (так званий «квартирний облік», його ведуть місцеві органи влади), або:

у кожного з членів молодої сім’ї відсутнє у власності житло, крім житла на території з Переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією, або:

кожен член сім’ї володіє житлом, площа якого не перевищує 13,65 кв.м,

підтвердження особою своєї платоспроможності: після сплати щомісячного платежу за кредитом залишок середньомісячного доходу кандидата і повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим за прожитковий мінімум на кожного члена сім’ї;

кандидат не належить до підсанкційних осіб.

Термін кредитування — до 20 років.

Фіксована відсоткова ставка на весь період кредитування — 7 відсотків річних.

Перший внесок сім’ї складає 6 відсотків вартості житла.

Кредитування за молодіжною програмою здійснюється за чергою згідно з датою подання заяв-анкет від громадян. Інформація про їхнє місце в черзі та про рух черги розміщується на сайтах регіональних відділень Держмолодьжитла у відповідному розділі вкладки «Житлові програми».

Де зареєструватися для участі в програмі:

онлайн — через інтернет-сайти регіональних відділень Фонду;

особисто — у регіональних відділеннях Держмолодьжитла.

На які об’єкти Фонд видасть кредит за цією програмою:

житло, збудоване не більше ніж 50 чи реконструйовано не більше 35 років тому;

житло, що будується.

Вибір об’єкта кредитування є вільним — сім’я самостійно шукає житло, яке планує придбати в кредит.

При цьому молодіжний кредит надається на будівництво чи придбання житла на всій території України, незалежно від місця подання та реєстрації заяви-анкети кандидатом.

Виняток — об’єкт кредитування не може перебувати на території, що входить до затверджуваного Мінреінтеграції Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією.

Площа житла, на яку можна отримати кредит, становить 52,5 кв.м на одинокого громадянина України чи сім’ю з двох осіб і 21 кв.м на кожного наступного члена сім’ї.