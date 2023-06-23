Господині надають перевагу варенню 5-хвилинці, але іноді хочеться таке, як у бабусі — густе, тягуче, з цілими та щільними ягідками. Звичайно, таке варення готується дещо довше, в кілька прийомів, але виходить неймовірним.

1 кг полуниці (невеликих ягід)

600 г цукру

1 чайна ложка лимонного соку

1. Ягоди вимити занурювальним способом: налити в каструлю води, висипати ягоди (хвостики не обривати, щоб полуниця не стала водянистою) та швидко промити. Викласти в друшляк. Дати висохнути на паперовому рушнику. Відділити в ягідок хвостики. Викласти в таз. Присипати шарами цукром, розрівняти, залишити на ніч, щоб полуниця пустила сік.

2. Викласти з таза ягоди. У тазу залишиться сік і багато цукру, що не розчинився. Поставити таз із соком на середній вогонь, довести до кипіння, знімаючи піну. Варити 5—7 хв. до розчинення крупинок. Додати полуницю, довести до кипіння на сильному вогні, обережно помішуючи. Зняти з плити, залишити вистоятися на 5—6 год.

3. Вдруге поставити на сильний вогонь, довести до кипіння, помішуючи. Треба, щоб полуниця швидко закипіла. Тож вогонь обов’язково має бути сильним, щоб ягоди довго не варились. Знову дати вистоятися до повного охолодження.

4. На третій раз поставити варення на повільний вогонь, обережно помішуючи, влити сік лимона. Після закипання варити 10—15 хв. Але якщо хочете густіше, можна проварити довше.

5. Одразу викласти в стерилізовані банки, закрити під ключ. Перевернути банки, дати охолонути. Зберігати в темному прохолодному місці