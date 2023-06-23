Друга половина літа, а саме до середини серпня, — найкращий час для посадки полуниці. І головний аргумент — рослини розвивають набагато міцнішу верхню частину куща та кореневу систему, ніж тоді, коли їх висаджують пізніше.

ВИБІР МІСЦЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Зважаючи на те, що полуниця краще росте і дає хороші врожаї на освітлених сонцем місцях, її не слід розміщувати під деревами, в тіні. Продумайте, де вона добре прогріватиметься сонцем і продуватиметься вітром, там і закладайте полуничну галявину.

ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ

Ґрунт під нову плантацію полуниці треба обробити глибше. Лунки бажано робити діаметром 20 см і глибиною 25—30 см, після чого заповнити на три чверті перегноєм. Фахівці-ягідники радять змішати перегній перед внесенням із суперфосфатом і деревною золою (на відро перегною достатньо 30 г суперфосфату та пів склянки золи). Потім досипати лунки родючим ґрунтом під самий верх і добре полити водою. А коли волога просочить ґрунт і він осяде, додати землі до країв і висадити саджанці, не заглиблюючи серцевину рослини в ґрунт. Коріння ретельно розправити.

Поливати полуничні саджанці краще з лійки з сіткою, щоб ґрунт в ділянці коренів добре ущільнився.

Літню посадку полуниці, звичайно, проводять у хмарну погоду або ввечері, коли мине спека. Якщо коріння після поливів трохи оголиться, треба його підгорнути.

ПОСАДКА

При посадці полуниці в посушливу спекотну погоду досвідчені садівники рекомендують обрізувати нижнє листя, щоб зменшити випаровування поживної вологи в рослини.

Щоб зберегти вологу, доведеться створити висадженим кущикам певний мікроклімат. Ґрунт навколо них і в ряду потрібно замульчувати, а в спекотну сонячну погоду перші кілька днів після посадки — притінити. При своєчасному та якісному догляді у вересні — на початку жовтня в саджанців закладатимуться квітконоси в конусі наростання центрального стебла та пазухах листя, що дозволить уже наступного року отримати гарний урожай.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.