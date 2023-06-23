ЩО МОЖЕ СТАТИСЯ ПО ТОМУ

Можливий сильний набряк укушеної ділянки тіла, в т.ч. через руйнування судин і внутрішні кровотечі, алергічна реакція, падіння тиску, проблеми із диханням (внаслідок алергічної реакції та/або порушення роботи дихального центру мозку), зневоднення організму, в майбутньому — тромбоутворення.

Смертельні випадки вкрай рідкісні й зазвичай зумовлені нехтуванням елементарною лікарською допомогою. Тож робіть висновки!

ЗАБОРОНЕНО!

Після укусу гадюки не можна накладати джгут/турнікет і взагалі перетискати кінцівку, припалювати місце укусу (це ефективно при укусі павука-каракурта), робити надрізи на шкірі, відсмоктувати кров і вживати алкоголь.

ПОТРІБНО

Зняти одяг та/або взуття з укушеної частини тіла. Якомога менше рухайтеся. Та, ймовірніше, вам таки доведеться переміститися до місця, з якого вас можуть евакуювати. Але робіть тільки вкрай необхідні рухи — й надалі лежіть. У першу добу після укусу небажано навіть вставати до туалету, оптимально — скористатися судном.

Перебуваючи на фронті, не переймайтесь відсутністю протизміїної сироватки: її слід зберігати в морозилці, що маловірогідно у фронтових умовах.

Багато пийте — воду, компот, чай, щоб подолати зневоднення і стимулювати сечовиділення: із сечею вийде багато отрути.

Можуть знадобитися протиалергійні лікарські засоби, а також препарати для підвищення тиску та протитромбозні (наприклад, гепарин). В лікарні допоможе симптоматичне лікування. Ці поради наводимо найперше для наших воїнів, яким не доводиться обирати місця свого перебування. (Сподіваємося, рідні передадуть їм корисну інформацію). Хоча вони будуть корисними й для туристів. Та «Порадниця» закликає читачів цьогоріч утриматися від мандрівок у місцевості, що були окуповані, чи в яких відбувалися бо-

йові дії, котрі з огляду на це можуть являти небезпеку. Бережіть себе!

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.