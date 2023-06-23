Відтепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників і захисниць зможуть звернутися до ЦНАПу в своєму населеному пункті та отримати ще більше необхідних адмінпослуг, перелік яких було розширено Урядом.
Зокрема:
- офіційно встановити свій статус;
- отримати чи замінити посвідчення;
- продовжити дію документів;
- одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- отримати грошову допомогу чи компенсацію.
Від першого дня роботи Мінцифра модернізує та розширює мережу ЦНАПів, щоб українці могли швидко отримати якісні держпослуги незалежно від місця проживання.
Зараз один із пріоритетів — максимально спростити процес одержання ветеранських сервісів. Працюємо над цим разом із Мінветеранів, наголошують у відомстві.
Більше інформації про ветеранські сервіси шукайте на Гіді з державних послуг: https://guide.diia.gov.ua/thematic-area/veteranam-viiny
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