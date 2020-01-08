На думку жителів Китаю, Кореї та Японії, цей помаранчевий плід символізує силу, радість, благополуччя, достаток і перемогу. У перекладі з латини його назва означає «їжа богів». У країнах Південно-Східної Азії хурма — один з основних продуктів харчування. Її там і свіжою їдять, і сушеною, і повидло роблять, і желе, і цукати, і навіть мармелад. Світ ознайомився з хурмою 1855 року, коли американський адмірал Метью Пері відкрив для Заходу Японію, яка перебувала понад 200 років в ізоляції. Пері повернувся в США не з порожніми руками — він привіз хурму.

Косметологи використовують хурму в складі шампунів, масок, кремів. Вона прекрасно живить і зволожує втомлену, зневоднену шкіру.

ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ

* Розітріть столову ложку кашки плодів хурми зі столовою ложкою вершкового масла, яєчним жовтком і чайною ложкою меду до однорідної маси. Нанесіть на обличчя на 20—30 хв., а надлишок зніміть паперовою серветкою.

* Відіжміть сік 1 хурми, процідіть, додайте половину склянки мінеральної води, чайну ложку оливкової олії і перемішайте. Протріть шкіру обличчя і шиї, залиште на 20 хв. і змийте теплою водою. За необхідності повторюйте процедуру.

* Вичавте сік із 1 плоду, змішайте зі 100 мл води, додайте столову ложку горілки і чайну ложку гліцерину.

ДЛЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ

* До збитого яєчного білка додайте краплями, помішуючи, півсклянки горілки, стільки само камфорного спирту і столову ложку соку хурми. Протирайте обличчя перед сном.

* М’якоть 1 стиглої хурми змішайте зі столовою ложкою сметани, 1 чайною ложкою оливкової олії, збитим білком і нанесіть на обличчя і шию на 20 хв. Маска добре освіжає шкіру.

ДЛЯ ТІЛА

* Антицелюлітна процедура. Очистіть 2 хурми від шкірки, розітріть м’якоть і змішайте з 3 столовими ложками морської солі. Додайте по 2 столові ложки соку апельсина і лимона, перемішайте до однорідної маси. Масажними рухами втирайте в попередньо розпарені проблемні зони. Змивайте маску під сильним струменем теплої води, а потім прийміть контрастний душ. Робіть процедуру через день протягом місяця.

* Тонізуюча ванна. Відіжміть сік з хурми, процідіть і вилийте у ванну. Додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії. Приймайте ванну 20 хв., бажано щодня протягом місяця. Перед ванною не забудьте прийняти душ і розтертися жорсткою мочалкою, а після — промокніть тіло махровим рушником.

ДЛЯ СТРУНКОСТІ

* За смаковими і поживними властивостями цей фрукт займає друге місце після цитрусових. Хурма швидко вгамує голод, а калорійність її відносно невелика, тому дієтологи рекомендують її тим, хто хоче схуднути.