Завжди легше попередити захворювання, аніж із ним боротися. Це стосується й такої поширеної проблеми, як геморой, спричинити який може сидячий спосіб життя. Тож варто взяти до уваги загалом нескладні рекомендації лікарів із цього приводу.

ХАРЧУВАННЯ

— Якщо довго сидите, вставайте кожні пів години, принаймні на 5 хвилин. І виробіть у себе звичку правильно харчуватися. Відмовтеся від споживання продуктів, які підсилюють приплив крові до малого тазу та застійні явища в ньому, — пряних, гострих, копчених, маринованих, а також алкоголю. Або ж максимально обмежте їх. Робіть акцент на овочах і фруктах, багатих на харчові волокна, що вкрай необхідні для безперебійної роботи кишечника, — радить хірург-проктолог Христина ЛИШАК.

Каже, обов’язково треба щодня випивати не менше півтора-двох літрів води — це сприятиме розм’якшенню калових мас і більш легкому їх виведенню — та стежити за регулярністю випорожнення, не допускаючи тривалих закрепів. Адже цей фактор безпосередньо пов’язаний із харчуванням і руховою активністю.

РУХ

Важливо намагатися більше рухатися, наприклад, ходити пішки, особливо якщо професія змушує вас тривалий час сидіти або стояти. Активні рухи «розганятимуть» кров, не даючи їй застоюватися в ногах і малому тазі, стаючи водночас і профілактикою варикозної хвороби ніг, яка часто супроводжує геморой. А ще треба старатися, по можливості, не піднімати важке, бо це спричиняє підвищення внутрішньочеревного тиску і приплив крові до малого таза, що прямо веде до виникнення геморою.

ДЕЯКІ НЮАНСИ

Оптимально проводити в туалеті не більше трьох хвилин, каже лікарка. Процес випорожнення не мусить вимагати додаткової напруги натужувань, а консистенція калу має бути не твердою і не рідкою. Але щодня ходити в туалет необов’язково — достатньо через день або й що три дні, аби лиш це не завдавало вам жодного дискомфорту. Стілець має бути від двох разів на тиждень. А от щодо кращого туалетного паперу відповідь буде, мабуть, несподіваною для багатьох: найкраще не користуватися жодним із них, особливо після випорожнення. Натомість варто взяти за правило після кожного випорожнення підмиватися прохолодною водою без мила. Така процедура тренує судини, зміцнюючи їхні стінки, перешкоджаючи випинанню. Якщо ж турбує свербіж, потрібно підмиватися частіше, 3—4 рази на день. Мило краще використовувати що 3—4 дні, не частіше, бо воно часом сушить шкіру і провокує подразнення. Якщо нема грибкового ураження шкіри, можна використовувати мило для інтимної гігієни. А от упродовж робочого дня проктолог радить користуватися вологими серветками, але без ароматизаторів і спирту.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.