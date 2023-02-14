Дитина не їсть моркву? А запросіть її на обід до зайчика — точно не відмовиться від солодких морквяних смажеників зі сметанно-ванільним соусом.

Смаженики:

350 г моркви

600 г яблук

3 чайні ложки манної крупи

1—2 чайні ложки цукру

чверть чайної ложки солі

30 г вершкового масла

панірувальні сухарі

Ванільний соус:

4 столові ложки сметани

2 чайні ложки цукрової пудри

дрібка ваніліну

Моркву та яблука (без шкірки) середньо натерти. У глибокій сковорідці розтопити масло, викласти моркву та яблука. Готувати 5 хв. Всипати цукор, сіль, манну крупу, перемішати. Готувати ще 5 хв. Зняти з вогню, перекласти в миску, дати повністю охолонути.

Сформувати невеличкі котлетки. Обкачати в сухарях. Обсмажити в розігрітій олії до золотавості на середньому вогні. Викласти на паперовий рушник.

Для соусу розтерти сметану, пудру та ваніль. Подавати гарячими з соусом.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.