Дитина не їсть моркву? А запросіть її на обід до зайчика — точно не відмовиться від солодких морквяних смажеників зі сметанно-ванільним соусом.
Смаженики:
- 350 г моркви
- 600 г яблук
- 3 чайні ложки манної крупи
- 1—2 чайні ложки цукру
- чверть чайної ложки солі
- 30 г вершкового масла
- панірувальні сухарі
Ванільний соус:
- 4 столові ложки сметани
- 2 чайні ложки цукрової пудри
- дрібка ваніліну
Моркву та яблука (без шкірки) середньо натерти. У глибокій сковорідці розтопити масло, викласти моркву та яблука. Готувати 5 хв. Всипати цукор, сіль, манну крупу, перемішати. Готувати ще 5 хв. Зняти з вогню, перекласти в миску, дати повністю охолонути.
Сформувати невеличкі котлетки. Обкачати в сухарях. Обсмажити в розігрітій олії до золотавості на середньому вогні. Викласти на паперовий рушник.
Для соусу розтерти сметану, пудру та ваніль. Подавати гарячими з соусом.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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