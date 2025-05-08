Отже, ви виростили чудову розсаду — серце радіє, око милується. Висадили на городі, минув тиждень-два, а рослини чомусь кволі, в’ялі, зігнуті… Висадка розсади у відкритий ґрунт — це завжди стрес. Якщо не допомогти рослинам подолати його, то навіть міцна й здорова розсада може приживатись дуже довго, а іноді й загинути. Отже, що потрібно їй в цей непростий період?

Підготовка. Успішне приживлення розсади значною мірою залежить від того, як її підготували до висадки у відкритий ґрунт. За пару тижнів до пересадки розсаду обов’язково починають загартовувати, щоразу збільшуючи час перебування на свіжому повітрі, а також підживлюють розчином комплексних добрив, щоб зміцніла. Грядку ретельно готують: із осені підживлюють, за кілька тижнів до висадки розсади перекопують, вибирають сміття та бур’яни.

Правильний полив. Городину регулярно поливають протягом усього сезону, однак на початкових етапах, коли ніжні рослини лише приживаються, вони особливо потребують зволоження. Рясний полив допоможе ґрунту осісти навколо коренів і забезпечить їх вологою. Ґрунт повинен бути вологим, але не мокрим. Поливайте під корінь, уникаючи потрапляння води на листя, особливо в сонячну погоду, щоб не допустити появи опіків. У жодному разі не користуйтеся шлангом, бо потужний струмінь води може зламати тендітні пагони. Найкращий час для поливу — ранок або вечір. Важливо: вода повинна бути кімнатної температури або трохи теплішою. Холодна вода — стрес навіть для дорослих рослин, а що вже казати про молоду розсаду.

Захист від сонця і холоду. У перші кілька днів після висадки розсаду слід притінювати від палючого полуденного сонця. Можна використовувати агроволокно, тюль, марлю або інші легкі укриття. Якщо є загроза нічних заморозків (а вони бувають фактично до кінця весни), накрийте розсаду агроволокном, пластиковими пляшками, плівкою або іншими матеріалами.

Розпушування ґрунту. Для молодих рослин є згубною ґрунтова кірка, яка перешкоджає потраплянню кисню до корінців. Тож регулярно розпушуйте ґрунт навколо рослин, водночас будьте обережні, щоб не пошкодити кореневу систему.

Мульчування. Мульчування шаром органічних матеріалів (компост, солома, сіно, тирса) допоможе зберегти вологу, зменшити ріст бур’янів і підтримувати стабільну температуру ґрунту.

Підживлення. Ось на цьому питанні варто зупинитись докладніше. Річ у тім, що свіжовисаджена розсада може бути чутливою до добрив. Тож перед тим, як підживлювати, обов’язково зачекайте 2–3 тижні. Якщо ж рослини мають слабкий вигляд або явні ознаки нестачі поживних речовин (наприклад, пожовкле листя), підживити можна трохи раніше. Використовуйте розведені розчини комплексних добрив, щоб не обпекти молоді корені. Це можуть бути монофосфат калію (10–15 г на 10 л води), нітроамофоска (ст.л. на 10 л води) та інші. З органіки — коров’як (1:10), пташиний послід (1:20), настій золи (склянка на 10 л води, настояти 2–3 дні), трав’яний настій (1:10) тощо. Підживлюють лише попередньо зволожений ґрунт!

Вільний простір. Переконайтеся, що розсада висаджена на достатній відстані, щоб кожна рослина мала місце для росту та розвитку і не пригнічувала одна одну.

Не турбувати! Дайте розсаді час адаптуватися до нових умов. Уникайте зайвих пересадок або інших процедур із рослинками.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.