Тренінги під такою назвою проводять військові капелани для громад Київщини, які були під російською окупацією.

Проєкт «Долаючи лихо», ініційований Rotary Club Kyiv International та Rotaract Club Kyiv International, які й виступили організаторами серії тренінгів із психологічної підтримки та реабілітації, включає 5 конференцій. Модератори — військові капелани — допомагають людям, які пережили окупацію, подолати психологічні травми, нанесені жахіттями вій ни.

Під час першого тренінгу, що відбувся для педагогів у с. Дмитрівка Київської області, говорили, наприклад, про те, як пережити кризу чи катастрофу, знайти практичні способи піклування про себе та своїх близьких, як відновитися емоційно, оговтатися від отриманої травми. Також учасники вчилися приборкувати сильні емоції. Із кожною зустріччю слухачі стають більш відвертими й активніше висловлюють свої думки, усвідомлюючи необхідність спілкування та комунікацій.

Адже, як зазначив Тарас Дідич, голова Дмитрівської сільської громади, людям важлива не лише допомога у відновленні території громади, а й психологічна та моральна підтримка, яку фахово надають військові капелани.

«Майже кілька тижнів ми були в окупації, і це дуже складно, — каже жителька села Оксана. — Кожній людині потрібна підтримка, поради, просто добре слово. Це все ми особливо відчули, коли до нас приїхали капелани». А інша учасниця тренінгу Руслана додала: «Все, що говорили капелани, — вони наче описували мій душевний стан, кожне слово про мене…»

Руслана переконана, що навчилася опановувати емоції та раціонально діяти в кризових ситуаціях, допомагати собі та близьким. Навіть, зізнається, знайшла відповідь на особисті питання, які ніколи б нікому іншому не довірила, і психологу — також.

І те зрозуміло, бо, як вважає військовий капелан Християнської Служби Порятунку Олександра Вятржик, їхні заняття — це стабілізація психологічного здоров’я людей, вони допомагають їм віднайти спокій і бачити майбутнє.

А військовий капелан, полковник запасу, ветеран Збройних Сил України, учасник російсько-української війни Микола Корсун додає, що за такою ж програмою — «Долаючи лихо» — вони працюють із військовослужбовцями, іншими капеланами, волонтерами, ВПО. Програма цінна тим, що людина, аналізуючи свій психологічний і душевний стан, емоції, знаходить шляхи адаптації під час війни та після неї.

Олена КИРИЧЕНКО.