З огірками майже завжди морока — тільки наберуть сили, починають рясно цвісти, з’являться зеленці, а там і огірочки як треба, нападає хибна борошниста роса, а то й вірусні хвороби, гнилизна плодів. Ось тут і доводиться вирішувати: застосувати негайно сильнодіючі хімічні препарати або спробувати простіші засоби, старовинні. Я обираю останнє. І моїм огіркам ці методи допомагають.

Якщо помічаю, що огірки хворі, спочатку обприскую слабким розчином сечовини — 1 г на 1 літр. Також застосовую розчин молока з додаванням йоду. Готую його так: беру 10 частин води та 1 частину молока, капаю туди 5—10 крапель йоду і ретельно обприскую огіркові батоги з двох сторін. Якщо помічаю ознаки білої чи сірої гнилі, хворі, уражені місця присипаю товченим вугіллям чи крейдою, а всі хворі огірочки прибираю з ділянки подалі.

Щоб огірки борошнистою росою не хворіли, для профілактики щотижня обприскую молоді батоги, доки не з’являться огірочки, таким розчином: 1 ст.л. питної соди розчиняю в 4 л води. І, звичайно, поливаю огірки тільки теплою водою.

Часом огірки починають жовтіти завчасно або гірчать. Чому трапляється така прикрість? Винен кукурбітацин. Він виробляється під впливом зовнішніх факторів — спеки, холоду, посухи, що спричиняють у рослини стрес. При цьому такі огірки на вигляд нічим не відрізняються від інших — такі ж яскраво-зелені, приємно пахнуть, хрусткі. І лише смак розчаровує.

Звичайно, можна зрізати шкірку, але в ній міститься найбільше корисних вітамінів і мікроелементів.

Руслан ВЛАСЕНКО.