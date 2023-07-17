Ухвалений днями Верховною Радою закон врегульовує виплати українським військовим, у тому числі й пораненим.

Відтепер поранені військові, котрі військово-лікарською комісією (ВЛК) визнані тимчасово непридатними, з переоглядом через 6 або 12 місяців, і які у зв’язку з цим розраховані в розпорядження командира, тобто виведені поза штат, отримуватимуть не по 600—800 грн на місяць, а 20100 грн на місяць, плюс надбавка за ранг і вислугу років.

Тяжко пораненим на лікуванні також передбачена щомісячна додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн.