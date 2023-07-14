На форму 22 см:

4 середніх яйця

200 г цукру

140 г борошна

дрібка солі

2 чайні ложки ванільного цукру

цедра половини лимона

400 г вишень

цукрова пудра

Одразу ввімкнути духовку розігріватися до 170 градусів. З вишень видалити кісточки.

Білки відділити від жовтків. Збити білки разом із сіллю на пишну нестійку піну. Продовжуючи збивати на середній швидкості, поступово, дуже повільно всипати цукор і ванілін тоненькою цівкою. Збивати на щільну пінку. По одному підмішати жовтки, трохи збиваючи. У два прийоми підсипати борошно, додати терту цедру, недовго збити на невисокій швидкості. Перекласти тісто в застелену пергаментом форму, розрівняти. Зверху — вишні, трохи утоплюючи. Випікати 45 хв. (час випікання залежить від особливостей духовки). Готовність перевірити шпажкою. Дістати з духовки, дати трохи охолонути. Перед подачею присипати цукровою пудрою.