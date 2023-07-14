Цей шкідник полюбляє переважно порічки. Шкоди завдає значної. У таких кущів деформується листя, пагони й листочки всихають, уповільнюється ріст молодих гілочок, знижується врожайність. А ще попелиця переносить вірусні хвороби. Тож боротися зі шкідником слід негайно.

У розпалі сезон плодоношення. Відтак хімічні препарати поки доведеться відкласти. Натомість на допомогу прийдуть народні методи.

Содовий розчин. На 10 л води — 10 ст.л. харчової соди та 100 г стружки з господарського мила.

Настій полину з попелом. Пів кілограма свіжого полину, склянку деревного попелу та 100 г мильної стружки залити 5 л гарячої води. Настояти добу, процідити, додати ще 5 л води та обробити кущі.

Тютюн. Кілограм порошку тютюну заливають 9 л гарячої води й настоюють добу в темному теплому місці. Настій проціджують, додають 4 ст.л. рідкого мила.

Бадилля помідорів. 4 кг бадилля подрібнити й залити 10 л окропу. Закрити кришкою та настояти добу в темному місці. Процідити й обробити рослини.

Господарське мило. Один брусок натерти на тертушці та залити 10 л води. Мило має повністю розчинитись.

Аміачний розчин. 50 мл нашатирного спирту та 100 г мильної стружки на 10 л води.

Борна кислота. 10 г на відро води. Кристалики кислоти попередньо розчиняють у гарячій воді.

При використанні натуральних способів знадобляться 2—3 обробки через 7—10 днів. Працюють у суху безвітряну погоду. Шкідник оселяється з нижнього боку листя, тому зісподу обробки мають бути особливо ретельними.

Важливо! Щоб боротьба з галовою попелицею була ефективною, слід нищити садових мурашок, бо вони сприяють розповсюдженню шкідника. Натомість треба приваблювати жуків-сонечок і птахів. Для профілактики важливо регулярно виполювати бур’яни. Шкідник не любить різких запахів. Тож поруч висаджуйте чорнобривці, ромашку, нагідки, м’яту, часник, цибулю.

Іван СИМАКОВ, садівник.