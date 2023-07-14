Якщо у вас почала періодично боліти спина або затікати шия, а по руках і ногах часто «бігають мурахи», варто завітати до лікаря та виключити протрузію міжхребцевого диска. «Порадниця» з’ясувала, чому розвивається та чим небезпечна ця патологія, а головне — як із нею ефективно боротися.

ПРОВІСНИЦЯ ГРИЖІ

— Протрузією називається випинання стінки міжхребцевого диска без розриву фіброзного кільця (сукупність кільцеподібно розташованих колагенових волокон) безпосередньо самого диска, — пояснює лікар-терапевт Дмитро БАРАБАНОВ. — Це початковий етап дегенеративних змін у хребті: зниження еластичності та зневоднення його структур, порушення обмінних процесів, зменшення відстані між хребцями, що розвиваються у його найбільш рухливих і навантажених відділах — поперековому та шийному, рідше — грудному.

Протрузії дуже поширені. На цей патологічний стан, що зазвичай розвивається на тлі остеохондрозу, припадає близько 80 відсотків випадків всіх болів у спині. Крім компресії нервових корінців, згодом протрузія загрожує перерости в грижу міжхребцевого диска, що призводить до зниження працездатності та загальної якості життя.

ПРИЧИНИ

За словами лікаря, один із головних факторів ризику для розвитку протрузії — це природні вікові зміни організму, хоча проблема може виникнути й у молодих пацієнтів.

Крім віку, до провокуючих чинників належать порушення постави, травми та патології хребта (кіфоз, сколіоз, лордоз), зайва вага, слабкість м’язів і сухожиль спини. Зауважте, що для хребта приблизно однаково шкідливі як малорухливий спосіб життя, так і надмірні навантаження (підйом ваги, надто інтенсивні заняття спортом).

Також протрузія буває непрямим наслідком інфекційних захворювань, плоскостопості, остеопорозу та метаболічних розладів. Може зіграти свою роль і спадковість, сидяча робота (зокрема тривале перебування за комп’ютером у незручній позі), хронічний стрес, нераціональне харчування.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Прояви протрузії міжхребцевого диска багато в чому залежать від того, який саме відділ хребта постраждав, але до загальних симптомів можна віднести дискомфорт і больові відчуття в ділянці ураженого сегмента.

Крім цього, протрузії в шийному відділі можуть проявлятися обмеженням рухливості шиї, онімінням і слабкістю рук, мігренями та запамороченням, болями в плечах і лопатках, стрибками артеріального тиску, проблемами зі сном, шумом у вухах.

Проблема в грудному відділі дається взнаки онімінням та оперізуючими болями в ділянці грудної клітки (іноді людині навіть здається, що болять внутрішні органи), хворобливими відчуттями вздовж усього хребта.

Протрузії поперекового відділу хребта часто проявляються болем у попереку та ногах, слабкістю та онімінням у нижніх кінцівках і ділянці паху. У тяжких випадках можливі навіть порушення сечовипускання.

ЩО РОБИТИ

— Оскільки протрузії розвиваються поступово, протягом кількох років, і на початковій стадії можуть ніяк себе не проявляти, потрібно бути уважними до найменших проявів дискомфорту та болю в спині, — каже Дмитро Барабанов. — Якщо болючі відчуття (навіть слабкі!) виникли в одному й тому самому місці кілька разів, зверніться до сімейного лікаря, невропатолога або травматолога, щоб не запустити процес.

Фахівець проведе огляд і пальпацію ураженої ділянки хребта, призначить необхідні обстеження. Зазвичай це аналізи крові, рентгенографія, магнітно-резонансна або комп’ютерна томографія хребта.

Терапія полягає в усуненні провокуючих чинників, а також знятті болю та запального процесу за допомогою різних груп ліків (анальгетики, протизапальні гелі, міорелаксанти, хондропротектори, діуретики, вітаміни групи В). Також застосовують лікувальні блокади.

У період ремісії обов’язково призначають індивідуальний комплекс лікувальної фізкультури, масаж, фізіотерапевтичні процедури (електрофорез, магнітотерапія, грязьові аплікації). Іноді, якщо консервативні методи не дають результату, застосовують хірургічне втручання.

Ірина КАДЧЕНКО.