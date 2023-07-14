Багатодітні сім’ї мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг — таке право закріплено ст.13 Закону України «Про охорону дитинства», зазначають у ПФУ.

НА ЩО САМЕ

Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається 50-відсоткова знижка:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв.м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв.м на сім’ю);

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб (у межах норм і соціальних нормативів, визначених Кабміном);

на вартість палива (в разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення).

Пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього. Призначається пільга на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Зверніть увагу! Зазначена пільга може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (в 2023 році це 3760 грн).

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОДАТИ

Документом, що підтверджує право багатодітної сім’ї на отримання пільг, є відповідне посвідчення. На його підставі багатодітна сім’я включається до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Багатодітним сім’ям, інформація про яких є в Реєстрі, пільга з оплати ЖКП оформляється на підставі:

заяви про надання пільг на оплату ЖКП, придбання твердого палива та скрапленого газу;

декларації про доходи сім’ї пільговика;

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (в разі оформлення пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу).

У разі звернення за наданням пільги не за зареєстрованим, а за фактичним місцем проживання, до заяви додаються документи, що підтверджують факт проживання пільговика та членів його сім’ї за фактичною адресою (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла тощо).

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ

Подати необхідні документи до Фонду можна в один зі способів: