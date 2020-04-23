Цибулиння можна використовувати і для догляду за нашою зовнішністю. Дуже часто стикаємося з проблемою випадіння волосся, проте, на жаль, не знаємо, як із цим боротися. Є один перевірений і дуже хороший засіб — відвар з лушпиння цибулі.

Вважається, що в лушпинні набагато більше корисних речовин, ніж у самій цибулі. Крім того, такий відвар не має неприємного запаху. При регулярному використанні цибулиння чудово справляється з живленням коренів, покращує кровообіг, таким чином зміцнюючи волосся.

Для приготування відвару склянку лушпиння залийте склянкою окропу. Варіть на слабкому вогні 10 хв., охолодіть до теплого стану.

Цибулевий відвар потрібно застосовувати з урахуванням наступних рекомендацій. Наносіть відвар на чисте вологе волосся. Спочатку втирайте його в корені, а потім нанесіть на всі пасма. Після використання відвару мити або споліскувати волосся не потрібно. Цибулиння зафарбовує рушник, тому після ополіскування краще обгорнути голову чистою непотрібною пелюшкою.

Споліскуйте волосся тричі на тиждень. Але не слід застосовувати ці процедури більше місяця, можна пересушити шкіру голови.

Вибирайте тільки хороше лушпиння. Воно має бути сухим, без слідів гниття. Тільки таке «пір’ячко» несе в собі користь для волосся. Небажано застосовувати цей засіб для дуже світлого, сивого або пофарбованого в світлі відтінки волосся, бо може змінити колір. Якщо у ваші плани це не входить, то для зміцнення волосся скористайтеся цибулевими масками. Вони ефективні, однак не змінять відтінок. А ось рудому, каштановому волоссю або наближеним до нього кольорам лушпиння надасть красивого

відтінку.

Діана ШЕПЕЛЬ.