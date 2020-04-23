За допомогою цього способу можна дуже швидко засолити ароматне, ніжне і смачне сало. Готують його в цибулинні, завдяки чому поверхня набуває дуже апетитного кольору.
* 1 кг свіжого сала
* 1 л води
* 150 г солі
* 2 головки часнику
* чайна ложка чорного перцю горошком
* 5 горошин духмяного перцю
* 5 лаврових листків
* 3 жмені цибулиння
Для маринаду в каструлю викласти лушпиння. Туди ж додати сіль, лавровий лист, перець — духмяний і чорний. Покласти часник цілими головками, але щоб він віддав свій аромат, зробити на зубчиках проколи ножем. Налити воду. Поставити на вогонь, з моменту закипання варити 5 хв. Сало нарізати шматочками товщиною приблизно 4–5 см. Покласти сало в киплячий маринад. Потрібно укладати так, щоб маринад покривав все сало. Накрити каструлю кришкою, з моменту закипання варити сало 10 хв. Залишити під кришкою при кімнатній температурі до повного охолодження. Потім поставити в маринаді в холодильник на 24 години. Перед подачею сало дістати з маринаду і обсушити.
Діана ШЕПЕЛЬ.
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