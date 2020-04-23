За допомогою цього способу можна дуже швидко засолити ароматне, ніжне і смачне сало. Готують його в цибулинні, завдяки чому поверхня набуває дуже апетитного кольору.

* 1 кг свіжого сала

* 1 л води

* 150 г солі

* 2 головки часнику

* чайна ложка чорного перцю горошком

* 5 горошин духмяного перцю

* 5 лаврових листків

* 3 жмені цибулиння

Для маринаду в каструлю викласти лушпиння. Туди ж додати сіль, лавровий лист, перець — духмяний і чорний. Покласти часник цілими головками, але щоб він віддав свій аромат, зробити на зубчиках проколи ножем. Налити воду. Поставити на вогонь, з моменту закипання варити 5 хв. Сало нарізати шматочками товщиною приблизно 4–5 см. Покласти сало в киплячий маринад. Потрібно укладати так, щоб маринад покривав все сало. Накрити каструлю кришкою, з моменту закипання варити сало 10 хв. Залишити під кришкою при кімнатній температурі до повного охолодження. Потім поставити в маринаді в холодильник на 24 години. Перед подачею сало дістати з маринаду і обсушити.

Діана ШЕПЕЛЬ.