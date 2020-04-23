Найбільша проблема нині для картоплярів — дефіцит вологи в ґрунті. Про це добре знають Світлана та Олександр Чеботарьови з Вінниччини. Понад 20 років вирощують насіннєву картоплю, випробувавши майже сто сортів. Звична для українців справа дала можливість Чеботарьовим досягти хороших результатів і мати від цього зиск. Як їм це вдається?

БУЛЬБИ САДЯТЬ, КОЛИ ТРІСНЕ БУБЛИК

Подружжя Чеботарьових добре знають у колективі дослідної станції Інституту картоплярства, де з науковцями спілкуються щороку. Таким чином компенсують дефіцит знань агрономії: пані Світлана вчителює, а її чоловік Олександр працював у шахті. Раніше проживали у Росії. До батьків Світлани повернулися у перший рік незалежності держави. Відтоді експериментують із насінням картоплі. Нині саджатимуть бульби на 50 сотках, вирощуватимуть понад 60 (!) сортів.

— Найкраще садити бульби, коли ґрунт прогріється до 5—6 градусів на глибині 10 сантиметрів, — розповідає Олександр. — Дістаю лопатою з глибини вологу землю, кладу на долоні, розтираю так, щоб вийшла «ковбаска», потім скручую у форму бублика. Якщо «бублик» цільний, гладенький, значить, ґрунт ще не дозрів, а коли на ньому є тріщини — час приступати до роботи. Якщо покласти бараболю в холодну землю, вона буде мучитися, а не рости. На початку квітня вночі ще були заморозки до 7—8 градусів. При такій температурі картопля не може рости, розвиватися почне, коли настане тепло.

Утім, Чеботарьови уже в березні посадили невелику ділянку.

— Це ранній сорт, — продовжує Олександр. — 2—3 відра посадили. До осені вистачає. Ділянка біля хати. Обов’язково накриваємо її плівкою з агроволокна, а не поліетилену. Вона має свою особливість: затримує проникнення холоду, але пропускає вологу.

ЕЛІКСИР ЗМІЦНЕННЯ КОРЕНІВ

Скоро без штучного зрошення не вдасться вирощувати гарний урожай бульб, переконаний картопляр. Згадує, що минулої осені бульби у більшості областей погано вродили. А вони були з урожаєм. Бо забезпечили рослини еліксиром росту.

— Якщо верхній шар ґрунту пересихає, а корінь картоплі приблизно 30 см, звідки візьме вологу? — запитує Олександр. Тому вони вже декілька років обробляють картоплю препаратами для зміцнення коренів і стимулювання росту. Крім того, підгодовують мікроелементами. В одне відро зливають препарати: гумат калію, стимулятор Рівал, Аміно Стар, укорінювач Сізарін і кроплять листя. Зміцнюючи в такий спосіб корені бульб.

— Починати кропити треба, щойно картопля зійшла, — уточнює чоловік. — Можна продовжувати до завершення цвітіння. Торік обробляв лише тричі. Вродило добре. У сусідів через межу врожай не вдався. Вони посадили — і все. Так само, до речі, обробляю овочі.

На його думку, ефективно затримує вологу гідрогель, дія якого розрахована на 10 років. Продають у формі гранул. Вноситься у ґрунт разом із міндобривами перед посадкою. Гідрогель не тільки затримує вологу, а й розпушує ґрунт. От тільки коштує дорого — 500 грн за 1 кг, вистачає на 4 сотки.

ЗБЕРЕГТИ ВІД ЖУКІВ І ХВОРОБ

Чеботарьови користуються методикою підготовки бульб до садіння, а восени — до закладання на зберігання, яка базується на досвіді інших картоплярів та рекомендаціях науковців.

— Перш ніж висаджувати, бульби треба неодмінно прогріти, — говорить Олександр. — Для підсилення ефекту накриваємо їх поліетиленовою плівкою. Аж до того часу, поки не з’являться паростки. Перед садінням роблять ще одну операцію — захищають від жуків. Для цього розстеляють бульби одним шаром, з обприскувача обробляють препаратом від жуків. Одразу збирають у мішки, в яких бульби й висихають.

Узимку теж зберігають у мішках з матеріалу, який дає змогу «дихати». Перш ніж занести на зиму у погріб, 3—4 тижні витримують у темному місці, наприклад, у хліві. Для чого? Це час для інкубаційного періоду хвороб, яких бульби набралися з ґрунту. Хворі згниють, їх відбирають, а в погріб уже закладають без гнилі.

«СОЛОХА» СМАКУЄ І ЛІКУЄ

Прошу співрозмовника порадити якийсь незвичайний сорт.

— Таким є «Солоха», — пояснює картопляр. — Його вивели українські вчені з Інституту картоплярства. Незвичного чорнильного кольору зовні та всередині. Рекомендують для діабетиків. Бульби «Солохи» містять у 4 рази більше таких антиоксидантів, як зеаксантин та лютеїн. Це якщо порівнювати з жовтою або білою картоплею. Науковцями доведено: пігмент антоціан — потужний антиоксидант, що сприяє оздоровленню кровоносної системи. Якщо «Солоху» варити — смачна та розсипчаста, ще й має оригінальний вигляд на тарілці, бо зберігає колір.

До слова, Чеботарьови вирощують не лише картоплю. На ділянці ростуть полуниця, виноград, жимолость, кизил, навіть хурма.

Віктор СУГАК, Вінницька область.