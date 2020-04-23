Рідкісна господиня буває в захваті від необхідності прасувати. Щоб вироби менше м’ялися і мали охайний вигляд, їх потрібно правильно складати. Розповімо про свою маленьку хитрість. Йтиметься про серветки, які використовуєте для сервірування святкового столу.

Як ви зазвичай зберігайте серветки? Складаєте вчетверо й укладаєте в ящик для білизни. Коли настає час, дістаєте для сервірування столу. А вони зі складками — такі на стіл не покладеш, треба діставати прасувальну дошку, вмикати праску і терміново прасувати. Адже серветки мають бути без жодної складочки. Тому, для економії часу, спробуйте таку хитрість. Для цього вам знадобиться цупкий картонний валик з-під кулінарної фольги, паперу для випічки або паперових рушників. Далі все дуже просто.

Намотайте випрані та відпрасовані серветки на валик. А перед тим, як накривати святковий стіл, коли часу вільного практично немає, ця хитрість заощадить 5—10 хвилин.

Як варіант, чому б не зробити те ж саме з іншими виробами невеликого розміру. Всередині таких валиків можна зберігати легкі шарфики з делікатних тканин, щоб на них не було зачіпок. А на кухні — тонкі поліетиленові пакетики, які щільно заштовхують усередину — вони будуть всі в одному місці й не розкидані. Всередину такого валика поміщається до 20—30 штук.

Діана ШЕПЕЛЬ.