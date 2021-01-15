Цвіклі — це страва західноукраїнської кухні, де її ще називають «бурЯчки». Готують з запеченого буряка та хрону. Подають як закуску до м’ясних нарізок, ковбаси, риби, холодцю. А можна просто намастити на хліб. На відміну від традиційного хрону з соком буряка, вона м’якша на смак — солодко-кисло-гостра і пряна, красивого кольору. Цвіклі не тільки урізноманітнить суворе меню на Водохреща, а й зміцнить імунітет, зігріє в холоди.

* 2–3 невеликі буряків

* корінь хрону (середній, близько 15 см)

* столова ложка оцту (або 2 столові ложки соку лимона)

* чайна ложка цукру

* 0,5 чайної ложки солі

* дрібка кмину (за бажанням)

Пропорції до закуски дані на смак — в даному разі вона виходить не дуже гострою, але й не прісної. Можете додавати на власний розсуд, наприклад, якщо хочете гостріше, візьміть більше хрону.

Буряк вибирайте маленький — так витратите менше часу на запікання. Загорніть у фольгу та запечіть до готовності (50–60 хв.), але можна й відварити. Дати охолонути, натерти на середній або дрібній тертушці. Очищений корінь хрону покласти в морозилку на годину-півтори і підмерзлий дрібно натерти — в такому вигляді він не так сильно ріже очі. Викласти в ємність буряк, хрін, всипати сіль, цукор. Заправити оцтом, але краще і корисніше — лимонним соком. Покласти кмин — так вийде ароматніше. Можна додати до рецепту мед, тоді цукор не всипати. Викласти в баночку 0,5 л, зберігати в холодильнику щільно закритою, щоб хрін не вивітрився.

Дуже люблять цвіклі й в сусідній Польщі, там згадки про неї датуються 1567 роком! Цю закуску часто подають на Різдво і Великдень до польських ковбасок і м’яса. Є цікавий варіант приготування цвіклі з вишнею: ягоди без кісточок розморожують, нарізають, викладають в сотейник і злегка уварюють. Коли охолонуть, додають до решти інгредієнтів і дають настоятися добу.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.