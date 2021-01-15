Листя сохне, опадають бутони, рослина поступово гине: на жаль, із такою проблемою стикається чимало власників азалій, каже киянка Віра Найда. У колекції цієї жінки яких тільки азалій немає: з білими, рожевими, червоними і навіть двоколірними квітами. Улюблениця – сорт Київський вальс, селекції Центрального ботанічного саду ім. М.Гришка (блідо-бузково-рожева з цятками). Є також рослини у формі деревця.

Азалія дійсно примхлива і вимагає особливих умов догляду. Однак забезпечити їх неважко, запевняє Віра Луківна. Передусім квітка не любить високих температур. Так, улітку треба притінювати від прямих сонячних променів, температуру підтримувати у межах 22–24 градусів. Азалії потрібне розсіяне світло або напівтінь. Теплої пори Віра Луківна виносить своїх улюблениць на балкон, розмістивши в затінку.

Узимку притінення знімають, оптимальна температура в цей час 12–16 градусів. Чим нижча, тим тривалішим буде цвітіння. Якщо ж у приміщенні буде занадто тепло, азалія може взагалі не зацвісти. І вже тим більше не можна розміщувати вазон біля опалювальних приладів, застерігає квітникарка. Взимку в будинках із централізованим опаленням може створюватись ще один несприятливий фактор – сухе повітря. В такому разі потрібні будуть обприскування, але не по квітах.

Любить азалія рясний полив. Навіть нетривале пересушування землі призводить до опадання бутонів та листя. Однак і застою води в піддоні теж бути не повинно. Воду для поливу пані Віра час від часу підкислює, додаючи на 1 л кілька кристаликів лимонної кислоти. Придивляюсь – а всі азалії в господині у невисоких широких горщиках. Виявляється, саме такі потрібні цій квітці, адже в неї поверхнева коренева система. Ще одним важливим фактором, без якого неможливе успішне вирощування азалії, є склад ґрунту. Він обов’язково має бути кислим (рН 4–4,5). Можна придбати готовий або приготувати самостійно. Для цього Віра Луківна змішує перепрілу хвою, мох і пісок (2:1:1). На дно кладе товстий шар дренажу.

До трирічного віку рослину щороку пересаджує. Робить це після того, як відцвіте. Кореневу грудку бажано не руйнувати, тому краще робити перевалку, уточнює. Адже корінці дуже тонкі й можуть легко пошкодитись. Навесні формує крону, вирізаючи зайві пагони. Молоді слід прищипувати, залишаючи 4–5 листочків. Завдяки цьому можна сформувати деревце, зокрема штамбове.