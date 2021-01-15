Зручна річ – пилосос. Та, виявляється, є сміття, яке не можна засмоктувати пилососом, аби не вийшов швидко з експлуатації.

Це, зокрема, земля та листя кімнатних рослин. Під забороною також кавова гуща, особливо волога. Всередині пилососа вона може з часом спричинити появу плісняви. Крім того, суха кавова гуща може закупорювати фільтри. Те саме стосується й борошна та інших сипких речовин. Тож таке сміття треба прибирати віником.

Швидко забивати фільтри може також шерсть тварин і волосся. Невеличкі папірці – також небажаний вміст. Тим більше не можна допускати всмоктування скляних осколків. Вони можуть пошкодити шланг та внутрішні деталі.

Пошкодити пилосос зсередини можуть і дрібні предмети. І ще. Ніколи не збирайте побутовим пилососом будівельне сміття, хоча спокуса й велика. Інакше ваш помічник швидко вийде з ладу. Для цього існують спеціальні будівельні пилососи.

Аби прибирання було ефективнішим, не нехтуйте різноманітними насадками, а також ніколи не допускайте повного наповнення мішка для пилу. Перед прибиранням можна натягнути на щітку пилососа старі капронові колготки чи панчохи, і тоді небажані предмети не потраплять усередину.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.