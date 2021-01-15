Наближається свято Хрещення Господнього, й багато людей традиційно збираються пірнути в крижану купіль, щоб зміцнити тіло й дух. Тим часом, таке екстремальне пірнання в багатьох випадках має небезпеку для здоров’я, а часом — і для життя. «Порадниця» з’ясувала, кому й чому краще утриматися від купання в ополонці.

— Дійсно, моржування при всіх його перевагах має досить значний список протипоказань, — попереджає лікар-терапевт вищої категорії Ганна КОНДРАТЬЄВА. — А якщо ви людина загалом незагартована, неспортивна, ще й у віці 50+, то наслідки купання в крижаній воді можуть бути критичними. Загалом для цієї вікової категорії водохресна купіль рекомендована тільки за наявності відмінного здоров’я й попереднього загартовування організму протягом року.

Пірнати в ополонку, за словами лікаря, категорично протипоказано людям із гострими й хронічними (в стадії загострення) захворюваннями носоглотки, серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, гіпертонія), центральної та периферичної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, склероз судин головного мозку, енцефаліт, неврит, поліневрит).

Протипоказаннями до моржування є також цукровий діабет, глаукома, кон’юнктивіт, туберкульоз легень, бронхіальна астма, нещодавно перенесені запалення легень, грип, коронавірус, ГРВІ. Не варто лізти в холодну воду й тим, хто страждає на хвороби сечостатевої системи: нефрит, цистит, запалення придатків або передміхурової залози. Може зашкодити крижане купання й людям, у яких діагностовано виразкову хворобу шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит.

Особливу увагу варто також звернути на хронічні захворювання, які проявляються раптовою втратою свідомості або порушенням координації (наприклад, епілепсія), при яких моржування може становити загрозу для життя.

Обережними із зимовим купанням варто бути навіть здоровим людям, якщо при контакті з холодною водою в них часто або періодично виникають м’язові судоми, аритмія та інші порушення серцевої діяльності, а при переході з крижаної води в тепле приміщення чи під гарячий душ з’являється запаморочення, блювота й шум у вухах. Категорично не рекомендується водохресна купіль і під впливом алкоголю.

— Узагалі для людей зрілого віку рішення пірнати в ополонку не повинно бути спонтанним — в ідеалі готувати до цього організм треба як мінімум з літа, загартовуючи його поступово, — каже Ганна Кондратьєва. — Зокрема, ходіть удома босоніж і легко одягненими, спіть завжди з відкритою кватиркою, вмивайтеся вранці та ввечері холодною водою, обтирайтеся мокрим рушником, поступово знижуючи температуру води, привчіть тіло до контрастного душу. Якщо почнете дотримуватися цих рекомендацій у теплий період року та продовжите їх восени, то зустрінете зиму вже підготовленими. Тоді й водохресна купіль подарує вам лише користь і бадьорість.

Ірина КАДЧЕНКО.