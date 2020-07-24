Якщо вам набридло «свердлити» чоловіка, щоб зробив кілька дірочок в стіні для кухонних рушників, прихваток тощо, на допомогу прийдуть пластмасові гачки. Вони дуже зручні у використанні: потрібно просто зняти захисний папір і приклеїти в зручному для вас місці. Та й коштують вони недорого – 5–7 грн. за штуку. Єдиний мінус — з часом відклеюються. Що не так?

Поверхня, на яку збираєтеся приклеїти гачок, повинна бути добре очищена. Протріть її спочатку мийним засобом, щоб видалити пил і бруд, а потім — спиртовмісним (рідина для зняття лаку, спирт, горілка). Так знежирите поверхню. Після таких маніпуляцій достатньо щільно притиснути гачок до стінки, і він залишиться на потрібному вам місці.

Якщо це гладкий кахель, зробіть наступне: прикладіть гачок до поверхні («наклейку» не знімайте), обведіть олівцем. Далі за допомогою наждачного паперу, не виходячи за розмітку, зробіть поверхню трохи шорсткою, потім приберіть пил і знежирте. Зніміть захисну плівку з гачка і, притиснувши, приклейте до кахлю.

Якщо гачки відпадають, можливо, ви вішаєте на них неприпустиму вагу. Зазвичай на упаковках вказане максимальне навантаження — до 4 кг.

Нестандартне застосування

* Приклейте кілька гачків до задньої поверхні столу і зачепіть за них дроти, щоб не плуталися і не заважали під ногами.

* Зручно вішати каблучки на гачок, коли знімаєте їх перед миттям посуду або іншою домашньою роботою.

* Замість того, щоб свердлити дірки і псувати дверцята шафок або стін, використовуйте два гачки, які допоможуть закріпити невелику дротяну полицю або пластмасовий ящик для дрібниць.

* Кілька гачків, прикріплених до дверцят шафи, допоможуть обзавестися додатковим місцем для зберігання ременів і шаликів.