Люди, які не снідають, споживають більшу кількість калорій, що призводить до підвищення ваги.

Вироблення гормонів відбувається по годинах, а метаболізм найбільш активний зранку — з 7 до 10 години. У цей час у кров надходять тиреотропний гормон, статеві гормони, кортизол, пролактин та інші, які стимулюють метаболізм в організмі. Щоб гіпофіз, надниркові залози, щитовидна залоза та інші органи працювали нормально, потрібно забезпечити організм своєчасним і оптимальним надходженням їжі. Дослідження доводять, що навіть у худих і здорових людей, котрі пропускають сніданок, починає зростати рівень холестерину і підвищується інсулінорезистентність, що збільшує рівень цукру в крові.