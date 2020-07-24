Ми звикли до того, що сирники повинні бути солодкими. Але солоні, із зеленню і часничком, виходять не менш смачними. Як наповнення підійде не тільки кріп, а будь-яка зелень. Дуже зручно таку страву готувати, коли є свій город — будь-яка зелень в кроковій доступності.

Пропонуємо спробувати!

* 300 г кисломолочного сиру (смачніше з домашнього)

* 1 яйце

* 0,5 чайної ложки солі

* подрібнений кріп (приблизно 2 столові ложки)

* 50–70 г борошна

* 1–2 зубчики часнику

* олія (для смаження)

Сир добре розім’яти товкачем або перекрутити на м’ясорубці. Можна взяти і магазинний жирністю від 9%. Додати сіль, яйце. У кропу обірвати ніжні гілочки і дуже дрібно нарізати. Для «зелених» сирників можна взяти також пір’я цибулі, петрушку або м’яту. Додати разом з подрібненим часником (за бажанням) до сиру. Все перемішати. Всипати борошно, добре вимісити. З сиру скачати невеликі кульки, трохи обваляти в борошні. Кожну кульку трохи причавити, надаючи їй приплющену форму. Смажити сирники на розігрітій олії до появи золотистої скоринки на середньому вогні (приблизно по 7 хв.). Викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Якщо хочете більш дієтичний варіант, сирники можна запекти, але робити це потрібно в маленьких формочках, наприклад, для кексів. Поставити в розігріту до 190 градусів духовку на 25–30 хв.

Крім зелені, чудовою добавкою до цих сирників стане твердий сир, але трохи. На цю кількість продуктів візьміть 50 г. За бажанням подрібнений часник можна додати не в сирне тісто, а зробити сметанний соус.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.