Православні та греко-католики 28 липня святкують День хрещення Київської Русі–України та згадують рівноапостольного князя Володимира. Наслідуючи приклад своєї бабусі Ольги, Володимир відмовився від язичництва і прийняв християнство, а в 988 році охрестив Київську Русь. Сам Володимир хрестився в Херсонесі, що біля Севастополя. Та це далеко не початок християнізації Київської Русі. Все почалося від благословення апостола Андрія на київських пагорбах, потім, є твердження, що князь Аскольд охрестився в 867 р. Коли хрестилася Ольга, то вже багато хто з княжих дружинників були християнами. А вже 988 р. відбулося масове хрещення.

В юдеїв 30 липня є днем посту та жалоби в пам’ять проруйнування Першого та Другого храмів в Єрусалимі. Цей день відомий як Дев’яте ава, бо саме 9-го числа місяця ав, хоч і в різні віки, було зруйновано обидва храми. Від Другого храму лишилася лише частина муру, відома як Стіна плачу. Та юдеї вірять, що коли прийде Месія, то буде збудовано Третій храм на Храмовій горі в Єрусалимі, де стояли два попередні.

Римо-католики 31 липня згадують святого Іньїго Лопеса де Рекальде Лойолу. Святий жив на межі XV–XVI ст., та перш ніж стати вимогливим духовним провідником, заможний шляхтич жив при дворі, любив розкоші та зброю. Важке поранення та духовні роздуми так змінили життя юнака, що Лойола стає проповідником і засновує орден Товариства Ісуса. Також святий залишив по собі особливу школу молитви, ще відому як «розумна молитва». Сьогодні в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, орден Єзуїтів проводить реколекції на основі духовних вправ Ігнатія Лойоли.

Римо-католики 1 серпня згадують італійського святого XVIІ ст. Альфонсо Марію Ліґуорі, засновника ордену Редемптористів. Орден діє в усьому світі, а в Україні постав завдяки старанням Андрея Шептицького.

Православні та греко-католики 2 серпня згадують старозавітного пророка Іллю, який, згідно з Писанням, не помер, але живим був взятий на небо. А під час Преображення Христа на горі Фавор явився Ілля разом з Мойсеєм. Іллю поважають в усьому християнському світі, а на Афоні є Іллінський скит, який у 1757 р. заснував українець – преподобний Паїсій Величковський.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.